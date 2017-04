Karfreitagswanderung in Madfeld

Brilon-Totallokal: Rundweg von 15 Kilometern zum „Tor zum Sauerland“

brilon-totallokal: Madfeld. Wanderfreudig zeigte sich Madfeld wieder am Karfreitag. Wander- und Wegewart Theo Schlüter von den Wanderfreunden Madfelske Einhurse e. V. führte die 35 Teilnehmer der diesjährigen Karfreitagswanderung in einem Alter zwischen 5 und 75 Jahren auf einem Rundweg von 15 Kilometern zum „Tor zum Sauerland“ in Bleiwäsche. Nach der ausgedehnten Tour bei bestem Frühlingswetter ging es zurück zur Madfelder Grillhütte zu einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.

Quelle: Andreas Mettler

