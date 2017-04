Wahlkampf in NRW: Pressegespräch mit Matthias Kerkhoff, CDU

Matthias Kerkhoff: Wir wollen nicht auf Platz, sondern auf Sieg spielen.“

brilon-totallokal: „Wir wollen nicht auf Platz, sondern auf Sieg spielen.“ Matthias Kerkhoff, MdL, geht zuversichtlich in den Wahlkampf zur NRW Landtagswahl am 14. Mai diesen Jahres. Während des Pressegesprächs am 10. April 2017 berichtete er von Begegnungen mit vielen Menschen, die ihren Unmut über die bestehenden politischen Zustände in NRW kundgetan haben. „Schluss mit Schlusslicht!“ Der Politiker hofft persönlich für sich auf ein gutes Ergebnis bei den Erststimmen sowie natürlich auf ein optimales Resultat bei den Zweitstimmen, damit die CDU zur stärksten Fraktion im Landtag wird.

Um mit den Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen, unternimmt Matthias Kerkhoff Rundgänge durch die Ortschaften, besucht Firmen und klingelt auch an Haustüren. In Zeiten von Social Media werden natürlich auch Informationen über Facebook bzw. über die eigene Homepage weitergegeben oder es wird zum Gedankenaustausch angeregt.

Termine im Wahlkampf

26. April 2017 Brilon: Podiumsdiskussion des Briloner Jugendparlaments um 18.00 Uhr im Casino der Sparkasse Hochsauerland

03. Mai 2017 Meschede: Besuch von Ralph Brinkhaus, stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen

10. Mai 2017 Brilon: Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel

Außerdem wird sich Matthias Kerkhoff beim Brauereifest in Westheim am 1. Mai 2017 sehen lassen, um in lockerer Atmosphäre Rede und Antwort zu stehen.

Die internationale politische Lage – sei es der syrische Bürgerkrieg, das politische Gebaren des neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump, seien es die Machtspiele des türkischen Präsidenten Erdogan – all das scheint momentan die größte mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dabei sollte die Landespolitik nicht außer Acht gelassen werden. Den Menschen in NRW dürfte es nicht egal sein, wer in Düsseldorf regiert. Matthias Kerkhoff wird sich auf jeden Fall mit Leidenschaft und Optimismus für eine gute Zukunft der Heimat einsetzen.

Text + Bild: Ursula Schilling

