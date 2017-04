Winterberg: Platz eins der Beliebtheitsskala – Skiliftkarussell führt unter deutschen Skigebieten

Europaweit Platz 23 bei der Online-Umfrage der Plattform Snowplaza

brilon-totallokal: Winterberg. Eine Publikumsumfrage des Skiportals Snowplaza hat das Skiliftkarussell Winterberg als beliebtestes deutsches Skigebiet ermittelt. Im europäischen Ranking belegt das größte Skigebiet im Sauerland Platz 23. Der Snowplaza Award ist Europas größter Publikumspreis für Skigebiete.

„Es müssen nicht immer die Alpen in Österreich oder der Schweiz sein, wenn Sie einen Skiurlaub planen“, verkündet das Onlineportal. Und das werden alle Sauerländer Skigebiete wohl unterstreichen. Bereits zum zweiten Mal rangiert das Skiliftkarussell Winterberg bei Snowplaza an der Spitze der deutschen Skigebiete, gefolgt von Oberstforf. Zum vierten Mal führt Winterberg die Riege der Mitelgebirgsgebiete an. Europaweit hat sich das Skiliftkarussell über mehrere Jahre kontinuierlich immer weiter auf aktuell Platz 23 hochgekämpft.

Eine kurze Anreise aus NRW und Hessen, rund 27 Pistenkilometer und die modernsten Lift- und Beschneiungs-Anlagen in Deutschland machen Winterberg für die Snowplaza-Besucher so sehr attraktiv. Hinzu kommen im Vergleich zu den ganz großen Skigebieten morderate Preise, gut präparierte Skipisten sowie Möglichkeiten zum Langlauf in direkter Nähe.

Snowbplaza ist ein Onlineportal mit Wurzeln in den Niederlanden. Weitere Plattformen gibt es für den deutschen, den belgischen, den englischen und den französischen Markt. Das Portal führt alljährlich eine Befragung unter seinen Besuchern durch. Insgesamt haben im zurückliegenden Winter 54.849 Personen an der Wahl zum besten Skigebiet 2017 teilgenommen. Die Abstimmung fand vom September bis März statt. Sieger 2017 und 2016 unter allen Skigebieten war Ischgl.

Quelle: REDAKTIONSBÜRO – susanne schulten

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon