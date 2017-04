Ökumene vor Ort

Brilon-Totallokal: Die Konfessionen im Gespräch

brilon-totallokal: In diesem Jahr kommt der Ökumene eine besondere Bedeutung zu. Das gegenseitige Verstehen lebt auch vom Dialog. So äußert sich Papst Franziskus anläßlich der Begrüßung des Präsens Annette Kurschus, stellvertretende Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, am 18. Januar in Rom:

„Im Geist des gemeinsamen Reformationsgedächtnisses schauen wir mehr auf das, was uns verbindet, als auf das, was uns trennt. So lasst uns unseren Weg gemeinsam fortsetzen, um unsere Gemeinschaft zu vertiefen und ihr eine immer sichtbarere Form zu geben.“

So wollen sich Propst Dr. Reinhard Richter und Pfarrer Rainer Müller in Brilon stellen und stehen in einer moderierten Podiumsveranstaltung Rede und Antwort. Moderation: Manfred Okon Donnerstag, 27.04.2017, 19:30 – 21:00 Uhr, Referenten: Propst Dr. Reinhard Richter, Pfarrer Müller, Manfred Okon

Ort: Kath. Pfarrzentrum Brilon, Kirchenstraße 3,59929 Brilon Quelle: Rainer Hecker

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon