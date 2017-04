Brilon-Totallokal: Unterstützung erhielten sie von vielen Briloner Bürgerinnen und Bürgern

brilon-totallokal: Gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Matthias Kerkhoff warben die Mitglieder der CDU und Jungen Union Brilon am Canvassingstand für einen Regierungswechsel in NRW. Unterstützung erhielten sie von vielen Briloner Bürgerinnen und Bürgern. „NRW müsse in vielen Bereichen wie beim Thema Schule, Verkehrsanbindung und finanzieller Ausstattung der Kommunen vom Tabellenende an die Spitze kommen“, so die überwiegende Meinung. Der Ostergruß von Matthias Kerkhoff in Form von blühenden Vergissmeinnicht fand trotz Regen großen Absatz.

BU.:Das Bild zeigt Matthias Kerkhoff (Bildmitte) mit Mitgliedern der CDU und Junger Union Brilon vor dem Haus Hövener

Quelle: Wolfgang Diekmann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon