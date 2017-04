„Offenes Treffen für Familienforscher“

Brilon-Totallokal: Austauschen – Reden – voneinander Lernen

brilon-totallokal: Das Archiv Brilon bietet in den nächsten Wochen zwei Termine für ein offenes Treffen interessierter Familienforscher an. Unter dem Motto „Austauschen – Reden – voneinander Lernen“ lädt das Stadtarchiv im Haus Goldberg in der Gartenstraße am Samstag, den 13. Mai 2017, von 11 bis 13 Uhr und am Donnerstag, den 8. Juni 2017, von 16 bis 18 Uhr ein. Ob Einsteiger oder Fortgeschrittene – alle, die an ihrer eigenen Familiengeschichte interessiert sind, sind herzlich eingeladen.

Bei einer Tasse Kaffee besteht die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen. Das Stadtarchiv Brilon nimmt ab sofort Anmeldungen entgegen.

Telefon: 02961 / 794244 oder Mail: stadtarchiv@brilon.de.

