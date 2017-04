Ruthenberglauf startet für Volksläufer und Nordic-Walker

Brilon-Totallokal: Wertungslauf des 10. Hochsauerländer Laufcups

brilon-totallokal: Der TuS 31 Elleringhausen richtet am Sonntag, dem 7. Mai 2017 ab 11 Uhr den 6. Elleringhauser Ruthenberglauf aus. Neben einer Kurzstrecke über 4 km, die überwiegend über Straßen und Wege verläuft, wird eine Mittelstrecke über 10 km und eine Langstrecke über 20 km angeboten. Die Mittel- und Langstrecke bietet ein anspruchsvolles Höhenprofil mit einigen Trail-Abschnitten. Jeder Teilnehmer wird mit schönen Ausblicken auf die heimischen Berge belohnt. Der Wettbewerb der Nordic-Walker führt über die 10 km-Strecke des Volkslaufs. Die Erstplatzierten der jeweiligen Wettbewerbe werden mit Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Der TuS bittet darum, sich über die Internetseite www.volkslauf.elleringhausen.net anzumelden, damit das Anmeldeverfahren schneller durchgeführt werden kann. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem Start möglich.

Während des Volkslaufs führt der TuS für Nachwuchssportler einen Bambinilauf sowie einen Schülerlauf über 400 m und 800 m durch. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde. Anmeldungen hierzu können am Veranstaltungstag in der Schützenhalle am Sportplatz erfolgen.

Mit dem Volkslauf wird die Laufserie des 10. Hochsauerländer Laufcups fortgesetzt, der sein erstes Jubiläum feiert. Die Anmeldung zum Laufcup kann – sofern noch nicht beim Leiberger Volkslauf geschehen – am Veranstaltungstag des Ruthenberglaufs auf einem gesonderten Anmeldeformular erfolgen. Jeder Teilnehmer des Laufcups, der mindestens fünf Läufe absolviert, erhält in diesem Jahr als Erinnerung an ein tolles Laufjahr ein attraktives, hochfunktionelles Laufshirt.

Foto: TuS 31 / Quelle: Markus Körner, TuS 31 Elleringhausen e. V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon