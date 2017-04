Start Teamcup 2017 im GC Brilon

Brilon-Totallokal: „So schwer kann es doch nicht sein, der nächste Ball wird bestimmt super…..!“

brilon-totallokal: Knapp 30 Nichtgolfer fanden sich am 8.4. erwartungsvoll im Clubhaus am Hölsterloh ein, um erste Erfahrungen mit dem Sport zu machen. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Präsidenten Peter Stickel konnte Pro Frank Nolte von der Terrasse aus, mit Blick auf den Platz, den erwartungsvollen Gästen erste Eindrücke von der gepflegten Anlage vermitteln.

In Gruppen eingeteilt, betreut durch erfahrene Golfer konnten die „Teamcupper“ an der Driving Range die ersten Schwünge, am Annäherungsgrün die kurzen Chips und auf dem Puttinggrün die Feinarbeit üben.

Schon bald war die Begeisterung spürbar und man konnte auch schon Talente erkennen. Pro Frank Nolte nahm mit seiner humorvollen, unkomplizierten Art allen schnell die Scheu und es herrschte eine fröhliche, ungezwungene Stimmung. Viele „Neulinge“trieb es direkt im Anschluss an die Veranstaltung zu den Übungsplätzen, um den Umgang mit den Schlägern weiter zu testen, nach dem Motto: „So schwer kann es doch nicht sein, der nächste Ball wird bestimmt super…..!“

Quelle: Friederike Driller

