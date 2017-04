Wülfter Messdiener und Messdienerinnen in Willingen

Brilon-Totallokal: Ziel des Ausfluges war die Kletterhalle

brilon-totallokal: Am Mittwoch, den 12.04.2017 verbrachten die Wülfter Messdiener und Messdienerinnen gemeinsam einen schönen Nachmittag in Willingen. Ziel des Ausfluges war die Kletterhalle. Nach einer kurzen Einweisung in die Kletter- und Sicherungstechnik sowie Hinweise über die Nutzung der Kletterwand (Schwierigkeitsgrade, Sicherheitshinweise etc.) wurde geklettert, was das Zeug hält. Tatkräftig unterstützt wurde die Gruppe von Carolin Becker, Iris Padberg und Elke Becker, die am Boden die Sicherung übernahmen. Abgerundet wurde der Nachmittag mit einem Pizza-Essen bei „Da Franco“.

Quelle: Elke Becker, Vorsitzende Ortsausschuss

