Experiment e.V. sucht Gastfamilien für internationale Austauschschüler in Brilon

brilon-totallokal: Eine andere Kultur kennenlernen, eine Fremdsprache erlernen, sich austauschen – all dies ist bei einem interkulturellen Austausch möglich. Dazu muss man nicht unbedingt weit reisen, sondern kann den Austausch auch im eigenen Zuhause erleben. Mit der gemeinnützigen Austauschorganisation Experiment e.V. haben Familien in Brilon die Gelegenheit, ab September für drei bis elf Monate einen internationalen Gast bei sich aufzunehmen.

Bei den Gästen handelt es sich um internationale Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, die hier eine weiterführende Schule besuchen und neugierig auf den Alltag einer deutschen Familie sind. Unter ihnen ist Jackie aus den USA. Ihr Vater ist in Deutschland geboren, daher spricht sie schon recht gut Deutsch. Ihre Hobbys sind unter anderem Schwimmen, Tauchen und Lesen. „Ich bin sehr gespannt auf das Leben in Deutschland und möchte unbedingt meine Sprachkenntnisse verbessern“, sagt die 16-Jährige. Auch Davi aus Brasilien freut sich auf seine Austauschzeit: „Ich war letztes Jahr mit meiner Familie in Berlin und habe seitdem den Traum, für längere Zeit nach Deutschland zu gehen.“ Der 15-Jährige ist sehr sportlich und spielt Fußball, skatet gerne und fährt viel mit dem Fahrrad.

Gemeinsam mit Jackie und Davi kommen noch viele weitere Schülerinnen und Schüler nach Deutschland. Sie kommen unter anderem aus China, Italien und Mexiko. Zudem vermittelt Experiment e.V. internationale Studierende für zwei Wochen in Gastfamilien in Deutschland.

Gastfamilie kann jeder werden – egal ob alleine oder als Großfamilie, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Wichtig sind Humor, Neugier und Toleranz sowie die Bereitschaft, den Gast als „Familienmitglied auf Zeit“ aufzunehmen – mit allen Rechten und Pflichten. Wer Interesse hat, einen internationalen Gast bei sich aufzunehmen, kann sich in der Geschäftsstelle von Experiment e.V. in Bonn melden. Ansprechpartnerin ist Eva Hofmann (Tel.: 0228-95722-44, E-Mail: hofmann@experiment-ev.de). Weitere Informationen gibt es unter http://www.experiment-ev.de/gastfreundlich. Dort stellen sich auch einige der Gastschülerinnen und -schüler mit kurzen Videos persönlich vor.

Über Experiment e.V. – Das Ziel von Experiment e.V. ist seit 85 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment e.V. ist gemeinnützig und das deutsche Mitglied von „The Experiment in International Living“ (EIL). 2016 reisten 1.845 Teilnehmende mit Experiment e.V. ins Ausland und nach Deutschland. Ein Drittel davon erhielten Stipendien. Kooperationspartner sind u.a. das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Deutsche Akademische Austauschdienst, der Deutsche Bundestag, das Goethe-Institut und die Stiftung Mercator.

BU.: Zeigt eine unserer Gastfamilien bei der Begrüßung ihres Gastkindes am Bahnhof. Fotonachweis: „Experiment e.V./privat“. / Quelle: Hanna Sobotka

