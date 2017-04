Finale bei „Kultur im Krankenhaus“

Brilon-Totallokal: Altenbürener Sängerfreunde live in der Krankenhauskapelle

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 03. Mai 2017 findet das letzte Konzert der Konzertreihe „Kultur im Krankenhaus“ für die Spielzeit 2016/17 statt. Der gemischte Chor „Altenbürener Sängerfreunde“ tritt um 18.30 Uhr in der Kapelle des Städt. Krankenhauses Maria-Hilf in Brilon auf. BWT-Brilon Kultour freut sich zusammen mit dem Briloner Krankenhaus auf ein schönes abschließendes Konzert der Reihe mit modernen Liedern, traditionellen Stücken, Musicalmelodien, einem Udo-Jürgens-Medley und geistlicher Musik.

Alle Mitarbeiter und Patienten, Freunde und Bekannte und selbstverständlich alle Gäste aus nah und fern sind herzlich zu diesem Chorkonzert in entspannter Atmosphäre eingeladen. Der Eintritt ist frei. Mit der Reihe „Kultur im Krankenhaus“ geht es nach einer Sommerpause im September 2017 weiter. Nähere Informationen erhalten Sie bei Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail kultur@brilon.de.

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon