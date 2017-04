500 Anmeldungen für Lake Run-Premiere in Winterberg

Zuschauer können Extrem-Hindernislauf bei freiem Eintritt erleben

brilon-totallokal: Winterberg. Eine knappe Woche noch ist es bis die Suzuki Lake Run-Serie in Winterberg am Samstag, 29. April, Premiere feiert. Der Extrem-Hindernislauf ist unter anderem Qualifikationswettbewerb für die OCR-Europameisterschaft in Frankfurt. Ab 10.30 Uhr starten die ersten Athleten auf der acht Kilometer langen Fun Run-Strecke. Ab 13 Uhr gehen dann die Aktiven über der längeren Distanzen über zwölf und 20 Kilometer ins Rennen. Start- und Zielbereich sind im Herzen des Wintersportorts im Biathlonstadion. Parkplätze stehen an den bekannten Standorten des Skikarussells am Waltenberg zur Verfügung.

Rund 500 Teilnehmer haben sich im Vorfeld für die Wood Edition der vierteiligen Suzuki Lake Run-Serie angemeldet. Am Veranstaltungstag selbst besteht noch die Möglichkeit zur Nachmeldung Zuschauer sind an allen Punkten der Strecke bei freiem Eintritt willkommen. „Spektakulär wird die Bobbahn als größte OCR-Rutsche. Insgesamt haben wir 500 m² Teichfolie dort verbaut“ sagt Steven Patzke vom Veranstalter. Die Zahl der Hindernisse variiert je nach Lauf zwischen 25 und 60 Stück. Eine weitere Herausforderung sind die Höhenmeter in den Parcours.

Für alle Teilnehmer gibt es die „Medal of Honor“, die als erstes Teilstück der Medal of Elements gilt und zu einer großen Medaille zusammengefügt werden kann, wenn neben dem Lake Run in Winterberg auch die Wettbewerbe in Bremen (11. Juni), Möhnesee (26. August) und Kalkar (19. November) absolviert werden. Die Siegerehrungen finden um 14.15 Uhr (acht Kilometer) und um 17.30 Uhr auf der Aktionsbühne statt.

Bild: Beim Suzuki Lake Run gibt es einige hohe Hindernisse zu überwinden. – Foto: Gilberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon