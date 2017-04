Kontrollen am 1. Mai

Brilon-Totallokal: Durch verstärkte Jugendschutzkontrollen von Polizei, Ordnungsbehörde und Jugendamt konnten die Probleme im vergangenen Jahr eingegrenzt werden

brilon-totallokal: Mehrere 100 junge Menschen trafen sich in den vergangenen Jahren am 1. Mai mit Bollerwagen im Bürgerwald in Petersborn zum Feiern und Trinken. Folgen der Feier waren erhebliche Verunreinigungen, Müllberge und sogar Verletzungen und Alkoholvergiftungen. Der Rettungsdienst war mehrfach im Einsatz. Wiederholt mussten alkoholisierte Jugendliche behandelt und ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Durch verstärkte Jugendschutzkontrollen von Polizei, Ordnungsbehörde und Jugendamt konnten die Probleme im vergangenen Jahr eingegrenzt werden. Die Präsenz der Behörden hat eine deutliche Wirkung gezeigt.

Daher sind auch in diesem Jahr entsprechende Maßnahmen geplant. Eine Sperrung des Geländes soll nicht erfolgen, es werden jedoch wieder Kontrollen durchgeführt. Bier und Wein sind erst ab 16 Jahren erlaubt, branntweinhaltige Getränke (Bspw. Schnaps, Wodka, Rum sowie deren Mixgetränke) erst ab 18 Jahren. Werden Jugendliche mit Alkohol angetroffen, obwohl sie diesen laut Jugendschutzgesetz nicht trinken dürfen, erfolgt eine Sicherstellung der Getränke.

An dieser Stelle daher ausdrücklich auch ein Appell an die Eltern: Achten Sie darauf, was ihre Kinder am 1. Mai an Getränken mitnehmen.

Im Fokus der Kontrollen stehen nicht Feiernde, die sich in die Natur zurückziehen, Musik hören und ein Bierchen trinken möchten. Es bestehen keine Bedenken gegen eine „fröhliche Maiwanderung“. Trinkende Kinder und Jugendliche, Belästigungen von Personen oder Schäden an Hab und Gut sowie Müllberge sind jedoch inakzeptabel. Hier wird eingeschritten und die Eltern werden benachrichtigt.

