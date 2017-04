Steinewerfer auf Brücke

Olsberg: Am Freitagmorgen gegen 02.30 Uhr warf ein unbekannter Täter von einer Brücke einen Stein auf einen Lkw auf der der Olsberger Umgehungsstraße. Bei der anschließenden Fahndung konnten zwei Radfahrer flüchten. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer fuhr über die Bundesstraße 480 in Richtung Nuttlar. Als er die Brücke vor dem Tunnel passiert, wurde der Stein auf die Windschutzscheibe geworfen. Die Scheibe hielt dem Wurf stand, wurde aber beschädigt. Auf der Brücke konnte der Fahrer eine dunkel gekleidete Person in Richtung Scheltenbergweg flüchten sehen.

Im Rahmen der direkt eingeleiteten Fahndung traf die Polizei im Bereich des Olsberger Schwimmbads auf zwei Radfahrer. Als diese die Polizei erkannten, flüchteten sie auf ihren Rädern durch den Kurpark in Richtung Bigger Platz. Bei der anschließenden Flucht über einen Fußweg in Richtung Fruges Straße konnten die beiden Radfahrer entkommen. Die beiden flüchtigen Personen waren etwa 15 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die Fahrräder waren bereits älter. Bei einem Fahrrad handelte es sich um ein Damenrad. Ob es sich bei den beiden flüchtigen Radfahrern auch um die Steinewerfer handelt, ist nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Quelle: Polizei HSK