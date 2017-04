„Brilon natürlich“ geht in die nächste Runde

Brilon-Totallokal: Mischung aus „Dauerbrennern“ und neuen Angeboten in den Sommer- und Herbstferien

brilon-totallokal: Seit 22 Jahren stößt das Programm „Brilon natürlich“ auf große Resonanz. Mittlerweile ist es weit über Brilons Stadtgrenzen hinaus bekannt, wird als attraktives Programm geschätzt und hat auch dazu beigetragen, dass Brilon in diesem Jahr den Titel „Waldhauptstadt 2017“ tragen darf.

Auch in diesem Jahr sind die Angebote wieder für Gäste und Einheimische jeden Alters konzipiert worden. Dass alle mitmachen können – die Mitmachkultur -, ist der Erfolgsgarant des Programms. Die Veranstalter setzen erneut auf eine Mischung von Aktionen, die schon bekannt sind und erfolgreich waren als auch auf neue Angebote. So lassen sich im aktuellen Programmheft 103 Angebote finden, davon finden 80 im Sommer und 23 im Herbst statt.

Einen neuen Themenkomplex in diesem Jahr betitelt der Arbeitskreis mit der Überschrift „Gesund – mit der Vielfalt der Natur“, was auch das diesjährige Jahresmotto darstellt. Hierhinter verbergen sich zwei Mountainbiketouren durch Brilons wilden Osten und Westen als auch eine familienfreundliche MTB und Trecking-Radtour rund um Brilon unter der Leitung von Ralf Kraft. Ebenfalls verbirgt sich hinter der Überschrift die neue Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Verein. Auf leichten Wanderungen geht es einerseits um die Frage „Wer ist eigentlich Kneipp?“, andererseits leitet Sigrid Bork aber auch dazu an, durch gezielte Übungen die Achtsamkeit für den eigenen Körper zu erhöhen und die Landschaft auf sich wirken zu lassen. Um die Kombination von Pflanzen und Entspannung geht es auch bei dem Angebot „Leben und Gärtnern im Glashaus“ unter der Leitung von Marianne Kleineberg.

Neu ins Programm aufgenommen sind in diesem Jahr auch einige Angebote zum Themengebiet „Landschaft erfahren – Kultur entdecken“. So geht es beispielsweise um die Buche oder die Bedeutung des Wassers. Auch ein Malkurs für Kinder von sieben bis zehn Jahren ist neu. Kreativ werden können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch beim Wickeln von Waldfeen aus Wolle, das im Angebot „Tanzende Waldfeen“ erlernt wird.

Auch die Stadtbibliothek Brilon beteiligt sich wieder am Programm und bringt mit einem Trickfilm-Workshop neue Ideen ein.

Nach dem tollen Erfolg beim Waldweihnachtsmarkt wiederholt auch Christoph Sprenger aus Madfeld seine Aktion, sodass es im August heißt „Der Huf- und Nagelschmied kommt“. Für alle Fotografiebegeisterten ab 14 Jahren dürfte das Angebot „Herbststimmung im Landgarten“ attraktiv sein, denn es gibt tolle Tipps von einer Fotografin.

In Kopperation mit der Naturschule Hochsauerland bietet „Brilon natürlich“ im Juli die Chance einer Abenteuerübernachtung im Wald inklusive Lagerfeuerküche und Sternenkunde. Anfang August geht es außerdem auf Entdeckungstour, um den Tricks der Pflanzen auf die Spur zu kommen. Speziell an Erwachsene richtet sich hingegen das Angebot der Lagerfeuerküche, für die zunächst draußen gesammelt werden muss, was gekocht und gegessen werden kann.

So bietet das breit gefächerte Programm auch in diesem Jahr wieder viele Naturerlebnisse und gibt allen Interessierten die Möglichkeit, sich aktiv auf die verschiedensten Art und Weisen auf die Natur einzulassen. Alle Kursangebote tragen dazu bei, die Neugier und Begeisterung zu wecken. Herzlich lädt „Brilon natürlich“ zusammen mit dem Kunstverein Brilon zur Sonderaktion des 4. Offenen Ateliers am Rothaarsteig ein. Vom 04. bis 10. September dreht sich alles um das Motto „Unter Holz“, am letzten Tag der Veranstaltung werden der Kunst- und Publikumspreis verliehen.

Text + Foto: Annika Schröder

