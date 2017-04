Feuerwehr Brilon – Veranstaltungshinweis / Alme

Brilon-Totallokal: 1. Mai – Start ist um 10:00 Uhr am Almer Feuerwehrhaus…

brilon-totallokal: Alme. Die Löschgruppe Alme bietet für den 1. Mai eine Wanderung rund um Alme an. Der Start ist um 10:00 Uhr am Almer Feuerwehrhaus. Mit von der Partie sind die Familien der aktiven und passiven Kameraden mit Kindern. Wie in jedem Jahr sind auch alle interessierten Freunde und Förderer der Feuerwehr willkommen. Nach einer nicht zu anspruchsvollen Tour wird am Feuerwehrhaus in Alme gegrillt und bis in die Abendstunden so manches Döneken erzählt.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon / Pressesprecher Marc Heines

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon