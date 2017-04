„Spaziergänge“ in der Volksbank: Ausstellung im 21. Jahr der VHS-Kunstgruppe

Brilon-Totallokal: Vernissage „Spaziergänge“ in der Volksbank Brilon – Eine echte Erfolgsstory!

brilon-totallokal: Seit über 20 Jahren besteht bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg nun schon ein und derselbe Malkurs, der sich immer noch großer Beliebtheit erfreut und nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. „Eine echte Erfolgsstory,“ so Reiner Leisse, Prokurist bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, bei der Eröffnung der Kunstausstellung „Spaziergänge“ am 20. April 2017 in den Räumlichkeiten der Briloner Volksbank.

Der Künstler Klaus-Dieter Zech kam Ende 1996 vom Bodensee ins Sauerland, um seine Arbeit als Dozent bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg aufzunehmen. Während der beiden Semester trifft man sich jeden Freitagvormittag in den Räumen der Volkshochschule in Brilon zum Malen. Arbeiten aus diesem Semester können nun auf der Galerie in der Volksbank in Augenschein genommen werden. Landschaften, figürliche Darstellungen und abstrakte Farbkompositionen sind Themen der Bilder, die von den neun Künstlerinnen und auch vom Dozenten selbst präsentiert werden. „Ein spannender Querschnitt durch verschiedene Kunstobjekte erwartet das Publikum“, versicherte Reiner Leisse. Dem schloss sich Michael Klauke, Leiter der VHS, in seiner Laudatio auf den Künstler an. Für ihn verkörpern die Bilder Lebensfreude, Eleganz und Anmut und verfügen über eine lebendige und sinnliche Ausstrahlung: Ein „Rendezvous der Farben“!

„Kunst ist sehr eigensinnig!“

Klaus-Dieter Zech verwendet gern dieses Zitat von dem Musikergenie Ludwig van Beethoven, denn für den Dozenten ist es wichtig, dass in seiner Malgruppe das individuelle Konzept im Focus steht. Jeder Teilnehmer hat Anspruch darauf, seine Individualität und seinen eigenen Stil zu entwickeln. Dazu dient auch die Verwendung von verschiedenen Maltechniken. Klaus-Dieter Zech und Michael Klauke freuen sich natürlich auch auf jeden neuen Teilnehmer, der sich in dieser „Königsdisziplin“ beweisen möchte. „Für Weihnachten ist übrigens etwas ganz Besonderes geplant,“ verriet der Künstler schon mal und freute sich über die zahlreichen Besucher seiner Vernissage. Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von dem Didgeridoo-Quartett.

Die Ausstellung mit ihren 38 Exponaten kann in der Zeit vom 20. April bis 2. Juni 2017 während der Öffnungszeiten der Briloner Volksbank besucht werden.

Text + Bild: Ursula Schilling

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon