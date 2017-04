Tambourkorps bereitet sich auf die neue Spielsaison vor

Brilon-Totallokal: Im Feuerwehrgerätehaus getroffen, um sich auf die Spielsaison 2017 vorzubereiten…

brilon-totallokal: Dass Übung den Meister macht, wissen auch die rund 50 Musikerinnen und Musiker des Tambourkorps der Freiwilligen Feuerwehr Brilon. So haben sie sich am Wochenende im Feuerwehrgerätehaus getroffen, um sich auf die Spielsaison 2017 mit einem Probewochenende vorzubereiten.

Zunächst wurden diverse Stücke in den einzelnen Stimmen, den Registern, ausgiebig geprobt. Anschließend ging es nach draußen, wo das Marschieren, insbesondere die Parade, geübt wurde. Zurück im Proberaum wurden dann weitere Bühnen- und Konzertstücke in großer Runde gespielt. Bei strahlendem Sonnenschein ließen sie das Probewochenende in gemütlicher Runde am Grill ausklingen.

Tambourmajor Freddi Renerich zeigte sich hocherfreut über den Erfolg des Probewochenendes. Die musikalische Leistung des Tambourkorps hat ihm wieder einmal gezeigt, dass seine Musikerinnen und Musiker für die kommende Saison gut aufgestellt sind. Besonders stolz macht ihn die Nachwuchsarbeit im Tambourkorps. Die jungen Musikerinnen und Musiker sind ein Garant für die Zukunft des Tambourkorps. „Natürlich sind wir weiter auf der Suche nach musikalisch interessierten Kindern und Jugendlichen, um auch langfristig den hohen Qualitätsstandard beibehalten zu können“, so der Tambourmajor. Auch in den kommenden Jahren soll ein Probewochenende fester Bestandteil der Jahresplanung werden.

Egal ob Kinder, Jugendliche oder Quereinsteiger – wer Interesse hat, das Spiel auf der Querflöte zu erlernen, kann sich beim Tambourmajor Freddi Renerich informieren. Tel.: 02961/1083

Text und Bild: Tambourkorps Freiw. Feuerwehr Brilon

