Peter Liese erleichtert über Wahlausgang in Frankreich

Erschreckend viel Zustimmung für Links- und Rechtsextreme, aber mit Macron ist eine positive Veränderung Europas möglich

brilon-totallokal: Der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese zeigte sich erleichtert über den Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich. „Es ist zwar erschreckend wie viel Zustimmung Links- und Rechtsextreme erfahren haben, aber entgegen der Umfragen, ist Marine Le Pen nicht als Erste aus dem Wahlgang hervorgegangen. Mit dem proeuropäischer Emmanuel Macron werden wir in der Europäischen Union vieles Positive auf den Weg bringen können. Ich hoffe sehr, dass er in der Stichwahl deutlich gewinnt“, so Liese.

Quelle: Dieter Berger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon