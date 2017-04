Brilon-Totallokal: Mountainbike-Abteilung des Skiclub Olsberg – Schluss mit Sofa – rauf auf’s Bike

brilon-totallokal: Olsberg. Die Mountainbike-Abteilung des Skiclub Olsberg startete in diesem Jahr schon vor der ersten Tour in die Saison 2017. Bereits Ende März gab es für Interessierte einen Workshop „Bikecheck und Pannenhilfe“ für Jedermann, dann Anfang April einen Vortrag zum Thema Mountainbiken – als Appetizer zum Saisonstart- mit Marc Brodesser.

Endlich, Ende April starten nun auch die MTB-Touren.

„Einrollen – Für Alle“ heißt es zum Saisonauftakt am 29. April um 14Uhr an der Apotheke am Markt.

Diese Tour ist auch die Erste von fünf Trophy-Touren in diesem Jahr.

Des Weiteren starten die wöchentlichen Mittwochs-Touren zum Feierabend am 03. Mai um 18Uhr.

Die Cappuccino-Touren, für Anfänger und Wiedereinsteiger, rollen am 06. Mai um 14Uhr an (weiterhin in jeder geraden KW).



Highlights in diesem Jahr sind sicherlich:

– die Bildersuchfahrt für Familien im Mai,

– eine Kids-Tour im Juli zu Ferienbeginn,

– eine Wochenendtour Anfang September,

– unsere Feier zum 26 jährigen Bestehen unserer Abteilung.



Genauere Infos zu all diesen Touren und Veranstaltungen findet ihr im web unter: www.skiclub-olsberg.de . Auf bekannte und neue Gesichter freuen sich Wart und Tourguides des Skiclub Olsberg ! Wir wünschen eine gute Bike-Saison.

Quelle: Melanie Ackermann / MTB-Wart Skiclub Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon