Vorstand des TC Alme deutlich verjüngt

brilon-totallokal: Alme. Übergangsweise für ein Jahr führten Rosi Baumann als 1. Vorsitzende und Friedhelm Egger als 2. Vorsitzender, unterstützt vom ehemaligen Vorsitzenden Reinert Manger, die Geschäfte beim TC Alme. In der Jahreshauptversammlung konnten leider für beide Ämter keine Nachfolger gefunden werden. Glücklicherweise änderte sich diese Situation bis zur erforderlich gewordenen außerordentliche Mitgliederversammlung.

Mit Tanja Schneymann als 1. Vorsitzende und Sergej Voth als 2. Vorsitzender konnten zwei jüngere Personen für diese Ämter gewonnen werden, und wurden einstimmig gewählt. Gleiches gilt für Bianca Runge, welche die Nachfolge von Niklas Spiekermann als Jugendwartin antrat, da dieser auf Grund seines Studiums nicht mehr kandidierte.

Die Beisitzer Reinert Manger, Norbert Rabeneck, Manfred Kölsche und Jan Hartmann wurden in ihren Ämtern bestätigt. Mit Worten des Dankes, kleinen Präsenten und unter dem Beifall der Versammlung wurden die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder verabschiedet. Gut aufgestellt, und in der Spitze deutlich verjüngt, geht der TC Alme in das Jahr seines 40. Bestehens.

Quelle: Manfred Kölsche / TC Alme

