Erinnerungen an Kyrill wirbelten durch Konzertsaal

brilon-totallokal: Hoppecke. Am Samstag, den 08. April 2017 veranstaltete der Musikverein Hoppecke sein Jahreskonzert. Unter der Leitung ihrer Dirigenten Michael Schörmann und Frank Lahme präsentierten die Hochauerländer vor der imposanten Kulisse einer vollbesetzten und festlich hergerichteten Hoppecker Schützenhalle eine bunte Mischung aus modernen und klassischen Stücken, die in diesem Jahr zum Thema „Das 5. Element – Feuer Erde Wasser Luft Musik“ zusammengestellt worden waren. Die Musiker widmeten ihr Konzert in diesem Jahr besonders ihrem verstorbenen Musikkollegen und Freund Erich Berndt, dem der 1. Vorsitzende in seiner Ansprache gedachte.

Für die nötigen Informationen zum Konzert sowie manche Anekdote zum Schmunzeln sorgte im folgenden Programm charmant und gekonnt der Moderator des Abends, Martin Schörmann.

Nach den musikalischen Darbietungen des Nachwuchsorchesters, das, dirigiert von Linda Willecke, unter anderem die „Amboss Polka“ präsentierte, nahmen die 50 aktiven Musiker des großen Orchesters auf der Bühne Platz und luden ihr Publikum zu den Klängen des Konzertmarsches „Unter der Admiralsflagge“ ein, sie auf einer musikalischen Reise durch die Welt der Elemente zu begleiten. Im ersten Programmteil erwartete die Zuhörer im Folgenden der Konzertwalzer „Über den Wellen“, die Schnellpolka „Böhmisches Feuer“, die Filmmusik „Rocky on Broadway“ sowie das Solostück für Trompeten „Bugler´s Holiday“. Der Höhepunkt des ersten Konzertteils bestand in der Darbietung des Stückes „Kyrill – Storm of the Century“, das den sauerländischen Jahrhundertsturm in allen Facetten thematisierte, für Gänsehautatmosphäre in der Schützenhalle sorgte und Emotionen bei Musikern und Zuhörern freisetzte.

Vor der Pause konnte die Vereinsführung des Musikvereins Hoppecke, vertreten durch Martin Bormki und Marina Muckermann, noch drei Musikkollegen als Dank und Anerkennung für ihre langjährige Vorstandsarbeit und ihre damit verbundenen besonderen Verdienste, mit Ehrenzeichen des Volksmusikerbundes NRW auszeichnen. So erhielt Bernd Decker für 18 Jahre Vorstandsarbeit die Landes-Ehrenmedaille. Weiter wurde Hubertus Erlemeier für 20 Jahre sowie Michael Bunse für 24 Jahre Vorstandstätigkeit jeweils der Landes-Ehrenteller überreicht.

Im zweiten Konzertteil erhoben sich die Musiker mit dem „Graf-Zeppelin-Marsch“ erneut in die Lüfte und lieferten sich bei „John Williams in Concert“ auf einer Reise durch verschiedene Filmmelodien einen Schlagabtausch aus humorvollen, getragenen und nervenkitzelnden Melodien. So zuckte der ein oder andere Zuhörer beim Höhepunkt im „Weißen Hai“ doch anteilnehmend mit dem Opfer aus den Reihen der Musiker zusammen und wollte beim unbeschwerten Klang des Cantina-Band-Ohrwurms doch gleich wieder rufen: „Spiel denselben Song nochmal!“. Nach dem kurzweiligen Programm endete das Konzert dann auch nicht ohne die geforderten Zugaben. Die Hochsauerländer bedankten sich beim tollen Publikum mit der Polka „Böhmische Liebe“ sowie ganz im Sinne der Elemente mit dem Marsch „Berliner Luft“, bei dem die Zuhörer kräftig mit einstimmten und mit dem der Konzertabend schließlich ausklang.

Quelle: Michaela Voss, 2. Schriftführerin Musikverein Hoppecke

