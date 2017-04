Angela Merkel kommt nach Brilon

Brilon-Totallokal: Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

brilon-totallokal: Am Mittwoch, den 10. Mai wird die CDU-Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin um 19 Uhr in der Briloner Schützenhalle sprechen. Die Veranstaltung beginnt mit einem Rahmenprogramm um 18 Uhr. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Mit dem Besuch erreicht der Wahlkampf der CDU im Hochsauerland seinen Höhepunkt. CDU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff freut sich über die Unterstützung der Kanzlerin vier Tage vor der Landtagswahl. Zuletzt besuchte sie den Hochsauerlandkreis im Jahr 2012.

Da die Zahl der Sitzplätze begrenzt ist, werden Personen, die auf einen Sitzplatz angewiesen sind, gebeten, sich in der Kreisgeschäftsstelle unter Tel. 0291 – 99590 zwecks Platzreservierung anzumelden. Darüber hinaus wird gebeten, Taschen aus Sicherheitsgründen zu Hause zu lassen.

Bild: Bundeskanzlerin Angela Merkel (Foto: CDU/Laurence Chaperon)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon