Für eine sichere Stromversorgung

brilon-totallokal: Mit dem neuen HOPPECKE Hybrid-Großspeicher sun | systemizer wird die RWE Supply & Trading künftig noch besser ein stabiles Stromnetz sichern. Beide Unternehmen kooperieren ab sofort, der neue HOPPECKE Großspeicher wird ab Juli ans Netz angeschlossen und in Betrieb gehen. Die RWE Supply & Trading bildet als einer der führenden Spezialisten für Energiehandel in Europa die Schnittstelle zwischen dem Strom, der von RWE produziert wird und den globalen Märkten für Energie. Eine wichtige Aufgabe ist es, die Netzstabilität durch eine konstante Netzfrequenz sicherzustellen.

Das ist umso schwieriger, je stärker Verbrauch und Produktion von Strom schwanken. Das wiederum passiert durch den zunehmenden Anteil regenerativer Energie immer mehr. „Wir benötigen immer größere und leistungsfähige Energiespeicher, die Überproduktionen aufnehmen und bei Bedarf in Sekundenschnelle wieder ins Netz speisen. Die innovative Hybrid-Technologie von HOPPECKE überzeugt uns, da sie die Vorteile einer ausgereiften Bleibatterie mit denen der modernen Lithium Ionen Technologie kombiniert. Der neue Großspeicher sun | systemizer ist sehr leistungsfähig und so für alle Anforderungen des Stromnetz-Managements optimal geeignet“, so Bart Beljaars, Leiter des Bereichs Commercial Asset Management für Kontinentaleuropa bei RWE Supply & Trading.

HOPPECKE baut den Batterie-Großspeicher derzeit neben dem Werksgelände in Brilon-Hoppecke. Der sun | systemizer wird etwa 1,6 MWh nutzbare Energie speichern können und ist auch für weitere Einsatzgebiete geeignet, so HOPPECKE Projektmanager Frederik Süllwald: „Der sun | systemizer kann nicht nur als Großspeicher für Primär-Regelenergie im Stromnetz eingesetzt werden, sondern eignet sich durch das mögliche Peak Shaving auf Mittelspannungsebene auch ideal für die dezentrale Einspeisung. Hier sehen wir gerade in der Zusammenarbeit mit Netzbetreibern viele Einsatzmöglichkeiten“. Die Energiespeicherleistung des neuen Großspeichers in Brilon- Hoppecke wird von der RWE Supply & Trading vermarktet. Beide Vertragspartner können sich bei erfolgreicher Zusammenarbeit gut vorstellen, die Kooperation weiter auszubauen.

Über RWE Supply & Trading GmbH:

Die RWE Supply & Trading GmbH, Essen, ist ein führendes Energiehandelshaus in Europa. Sie verantwortet die wirtschaftliche Optimierung der Stromerzeugung und des nicht regulierten Gas-Geschäfts des RWE Konzerns. Ihre 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter agieren auf den globalen Märkten für Energie und energienahe Rohstoffe in physischer und derivativer Form. Zum Portfolio gehören auch Emissionszertifikate, Frachten, Wetterderivate und Biomasse. Großen Industrieunternehmen, Stadtwerken und Handelspartnern bietet RWE Supply & Trading neben einem handelsgestützten Portfoliomanagement langfristige Lieferkonzepte und Risiko-Management-Lösungen.

Über HOPPECKE:

HOPPECKE ist der Experte für industrielle Energiespeicherlösungen. Elektrische Energie wird überall und in immer mehr Anwendungen benötigt. In dieser Welt, in der alles elektrisch wird, ist HOPPECKE der Lösungspartner, der die Bedarfe des Kunden besser als jeder andere versteht. HOPPECKE bietet Energiespeicherlösungen in den vier Hauptanwendungsbereichen emissionsfreie Antriebe (trak), abgesicherte Stromversorgung (grid), Speicherung regenerativer Energien (sun) sowie Bahn- und Metrosysteme (rail). Seit der Gründung im Jahr 1927 befindet sich HOPPECKE in Besitz der Familie Zoellner. Heute leitet Dr. Marc Zoellner den Industriebetrieb in der vierten Generation als Familienunternehmen. Mit Hauptsitz in Brilon-Hoppecke und 20 Tochtergesellschaften, Repräsentanzen, Partnern und Distributoren sowie Produktions- und Montagestätten weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 2.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von über 400 Millionen Euro.

Foto v.l.n.r.: F. Süllwald (HOPPECKE Projektmanager), Dr. Spiecker (RWE Supply & Trading), R. Werkmeister (Sales Director Power Generation HOPPECKE), Dr. M. Zoellner (CEO HOPPECKE)

Quelle: Björn Wechsel, HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon