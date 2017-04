Interkulturelles Theaterprojekt „Lebenswege“ bringt Deutsche und Flüchtlinge zusammen

Brilon-Totallokal: Die Collage soll Grenzen überwinden, Vertrauen für ein Miteinander schaffen…

brilon-totallokal: Mit den Lebenswegen von Deutschen und Geflüchteten beschäftigt sich diese interkulturelle Revue aus Gesang und Schauspiel am Freitag, 12. Mai 2017 um 19.00 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon, die seit Anfang Januar im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Brilon entsteht.

Mit dabei sind der Kinderchor der Neuen Chorwerkstatt, die Kinder der Friedrich – Daumer Schule Brilon und der Kinderchor der Franziskusschule Bruchhausen. Beate Ritter und Susanne Lamotte leiten die private Initiative mit finanzieller Unterstützung der BWT Brilon, der Diakonie Ruhr-Hellweg und dem Landesprogramm „KOMM-AN NRW“ zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen. „Angefangen haben wir mit Fragen zur Kindheit, zu den eigenen Wünschen, Erlebnissen, Sehnsüchten und Erwartungen”, erzählt Schauspielerin Beate Ritter. Über die unterschiedlichen Geschichten werden die verschiedenen Lebenswege der deutschen Teilnehmer und Geflüchteten aufgezeichnet. Die Texte dazu wurden größtenteils selbst geschrieben. „Wir haben zusammen gegessen, gesungen, getanzt und gelacht.

Mit der Zeit sind wir richtig zusammen gewachsen“, sagt Susanne Lamotte. Sie, begleitet durch Dirk Mündelein, sind für den musikalischen Teil des Programms verantwortlich. Diese mitreißende Collage soll Grenzen überwinden, Vertrauen für ein Miteinander schaffen und uns den Blick in eine hoffnungsvolle, unbekannte Zukunft weisen. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei „Das Buch“ (Friedrichstraße), in der Buchhandlung Podszun (Bahnhofstraße), in der BWT (Derkere Straße) und bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail: kultur@brilon.de. Der Kartenpreis liegt im Vorverkauf bei 4,00 € für Schüler/Jugendliche und bei 9,00 € für Erwachsene. Für Geflüchtete kosten die Karten 3,00 € und sind nur an der Abendkasse erhältlich.

Quelle: Thomas Mester – „Brilon Kultour“

