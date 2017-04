Brilon-Totallokal: Am 27.04.2017 – Neue Tribüne eröffnet…

brilon-totallokal: Der SV 20 Brilon und sein Hauptsponsor Sparkasse Hochsauerland eröffneten die neue Tribüne am Kunstrasenplatz in Brilon.

Unter dem Motto „Gemeinsam in Brilon was bewegen!“ wurde dieses Schmuckstück in einem Gemeinschaftsprojekt zwischen Stadt Brilon, dem SV 20 Brilon und mit Unterstützung der heimischen Wirtschaft in nur 4 Monaten Bauzeit erfolgreich realisiert.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Neben dem SV 20 Brilon, wird der Platz von den Briloner Schulen, dem Verein Azadi Sport sowie neuerdings auch den Brilon Lumberjacks genutzt.

Quelle: SPK Hochsauerland / Bernhard Hohmann

