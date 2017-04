TC Brilon für den Notfall gerüstet

Brilon-Totallokal: In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz in Brilon wurde eine Schulung in Erster – Hilfe vorgenommen…



brilon-totallokal: Der Tennisclub Brilon hat in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz in Brilon eine Schulung in Erster – Hilfe vorgenommen. Die Teilnehmer lernten alles wichtige zur Erstversorgung (stabile Seitenlage, Wundversorgung,…) und vor allem den Umgang mit einem Defibrillator. Der TC ist froh ein solches lebensrettendes Gerät zu besitzen, auch wenn es glücklicherweise noch nie zum Einsatz kam.

Alle konnten an den berühmten Puppen Herzdruckmassagen üben oder ihnen einen Schock mit dem Defi verpassen, sodass im Notfall der Umgang mit dem Gerät sicherer ist und es auch benutzt wird. Eines ist auf jeden Fall deutlich geworden, das einzige was falsch gemacht werden kann, ist das NICHTS tun.

Auch noch weitere Krankheitsbilder wurden angesprochen, zum Beispiel was tun bei einer Unter-, Überzuckerung oder bei einem epileptischen Anfall.

Alle Teilnehmer waren sich hinterher einig, so eine Auffrischung kann niemandem schaden, denn bei dem ein oder anderen ist es ja doch schon viele Jahre her, dass er / sie das letzte Mal die lebenserhaltenden Maßnahmen geübt hat.

Quelle: Foto (Stefan Elias): Der „Patient“ wurde erfolgreich wiederbelebt.

