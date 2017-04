Viel Arbeit für die Stahl- und Betonbauer

Bau der Aftetalbrücke – B480 in Bad Wünnenberg

brilon-totallokal: Bad Wünnenberg. Vom Zuschlagentscheid am 25. Jan. 2016 an die Fa. Bögl ist schon viel geschehen. Die ersten Stahlelemente für den 785,5 m langen Brückenüberbau sind nach einer langen Reise von Bayern in Bad Wünnenberg angekommen.

Im Taktkeller auf der nördlichen Brückenseite (Richtung Paderborn) liegen nun die ersten großen Stahlteile des trapezförmigen Brückenüberbaus auf den Richtfundamenten. Der Stahlträger hat eine Höhe von 5,1 m, eine obere Breite von ca. 9 m und bekommt einen Radius von 1450 m.

Die Elemente werden nun zusammengefügt, exakt ausgerichtet und dann verschweißt. Ist der erste Takt vollständig, wird der gesamte „Takt“ mittels Hydraulikzylindern in Richtung Brilon auf den 1. Pfeiler vorgeschoben. Der große Stützweitenabstand von 119,5 m ist eine enorme technische Herausforderung. Um diese Strecke zu überwinden, erhält der Anfang vom Überbau noch einen ca. 30 m langen Vorbauschnabel zum Anheben auf die Pfeiler.

Der 1. Brückenpfeiler hat seine vorgegebene Höhe erreicht. der 2. ist schon über die Hälfte fertig und der 3. ist bei 5 m Höhe angekommen. Wenn alles gut verläuft, soll die Brücke nach 3 Jahren Bauzeit fertig sein…

27.04.2017 Bild und Text Dieter Frigger

