German Hornsound „Baroque & Barbecue“

Brilon-Totallokal: 18. Mai 2017 um 19.30 – Zwei musikalisch unterschiedliche Hälften erwarten die Zuhörer

brilon-totallokal: Zu einem besonderen konzertanten Leckerbissen lädt das Team von BWT-Brilon Kultour am Donnerstag, 18. Mai 2017 um 19.30 Uhr in das Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon ein. Zu Gast ist das großartige Ensemble german hornsound mit ihrem Konzert „Baroque & Barbecue“. Wie der Name schon sagt, erleben die Zuhörer bei diesem Konzert zwei musikalisch gänzlich unterschiedliche Hälften. Die Klänge des Barock mit ihren großen Namen wie Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi und Georg Philipp Telemann kreuzen die Künstler mit argentinischen Tangos von Astor Piazzolla, einer Originalkomposition von Kerry Turner sowie einem für german hornsound arrangierten Medley der schönsten Melodien aus den James-Bond-Filmen.

Das Hornquartett German Hornsound, das sich 2009 aus vier ehemaligen Studenten der Hornklasse von Prof. Christian Lampert an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart gründete, hat sich durch sein außergewöhnliches Profil einen Namen gemacht und debütierte in den vergangenen beiden Jahren bei nahezu allen deutschsprachigen Musikfestivals. Unterstützt wird das Konzert vom Kultursekretariat NRW Gütersloh. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei „Das Buch“ (Friedrichstraße), in der Buchhandlung Podszun (Bahnhofstraße), in der BWT (Derkere Straße) und bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail: kultur@brilon.de. Der Kartenpreis liegt im Vorverkauf bei 13,00 € für Schüler/Jugendliche und bei 17,00 € für Erwachsene. Genießen sie dieses einmalige Konzert in einem wunderbaren Konzertsaal.

Quelle: Thomas Mester – Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon