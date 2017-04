TV Brilon breit aufgestellt

Brilon-Totallokal: TV Brilon – Mit über 900 Mitgliedern größter Verein der Stadt

brilon-totallokal: Breit aufgestellt zeigt sich der TV Brilon bei seiner Jahreshauptversammlung. Über 900 Mitgliedern üben und trainieren in vielen verschiedenen Sportarten, wobei der Schwerpunkt in der Kinder- und Jugendarbeit liegt. In seinem Bericht stellte der 1. Vorsitzende B. Wieseler die Arbeit des Vorstandes dar. Er dankte den heimischen Sponsoren, die den Verein in vielfältiger Weise unterstützen. In einer Schweigeminute wurden dem langjährigen aktiven Übungsleiter Heinz Scharfenbaum gedacht. In den Berichten der Abteilungsleiter und Fachwarte wurde deutlich, dass vor allem im Trainer- und Betreuerbereich noch viel Bedarf besteht.

Turnen: vor allem beim Kinderturnen bei I. Nitzsche ist der Andrang sehr groß, sodass teilweise sogar Wartelisten bestehen. Im Leistungsturnen wird eine neue Mädchenriege aufgebaut. Highlight in diesem Jahr ist die Teilnahme am Turnfest in Berlin. Immer voller Power ist die Frauenriege von A. Thiele, die auch Nordic Walking betreiben. Sehr gut angenommen wird das Mutter und Kind Turnen unter T. Klauke.

Basketball: Nach einem Jahr Wettkampfpause werden die Spieler um F. Lukic wieder mit zwei Mannschaften in den Spielbetrieb gehen.

Badminton: Nach dem Zusammenschluss aller Badmintonspieler des PSV und TV ist der Übungsbetrieb unter T. KLauke im vollem Gange, wobei es ausschließlich um Hobbysport geht.

Judo: die Judokas verzeichneten bei 18 Wettkämpfe gute Erfolge und Platzierungen. Es wurden 38 Gürtelprüfungen abgenommen. Neu wird Youngstergruppe für 4 – 6 jährige in Begleitung ihre Eltern eingerichtet.

Schwimmen: Die zu großen Trainingsgruppen sind für die Trainer kaum zu bewältigen. Highlight war wieder das vereinsinterne Weihnachtsschwimmfest.

Volleyball: die Volleyballer waren mit 2 Erwachsenenmannschaften und 2 Jugendmannschaften im Spielbetrieb. Aushängeschild ist weiterhin die Herrenmannschaft, die trotz vieler Studenten in der Landesliga für Furore sorgt. Große Probleme gibt es bei Suche nach Trainern und Betreuern. Abteilungsleiter W.-A. Mertin weist auf die logistischen Probleme hin, da Jugend und Erwachsene bis weit in das Ruhrgebiet für ihre Wettkampfspiele fahren müssen. Ohne den Vereinsbus wären diese Fahrten nicht zu bewältigen. Die Kinderspielgruppe unter L.Nolte und A. Grawe wird gut angenommen.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer, der dem Verein eine gesunde Finanzlage und eine gute Kassenführung bescheinigte, wurde der Vorstand entlastet. Bei den Wahlen wurden sowohl die 1. Geschäftsführerin G. Wilk, als auch der 2. Vorsitzende J. Entrup einstimmig in ihrer Ämtern bestätigt, sodass der Vorstand in seiner bisherigen Zusammensetzung bestehen bleibt. Für 40 jährige Mitgliedschaft wurde Anke Thiele und für 25jährige Mitgliedschaft wurden D. Hohmann, J. Entrup, F. Gerbracht und A. Sattler geehrt.

Die relativ geringe Beteiligung an der Versammlung bestätigte dem Vorstand wieder einmal, dass im Verein alles unkompliziert und problemlos läuft, sodass keine größereren Diskussionen nötig sind.

B.U.: TV Vorsitzender B. Wieseler ehrt Jürgen Entrup für 25 Jahre Mitgliedschaft

Quelle: Arno Mertin / TV Brilon

