Das Sauerland – Kabarett mit den Twersbraken und Sauerland-Ranger Wild Bill Ömmes

Brilon-Totallokal: Das Sauerland – Unendliche Weiden

brilon-totallokal: „Das Sauerland – Unendliche Weiden. Das Land der tausend Höcker. Das Land der Seidenstraßen, der Basare, Oasen und Bierbauchtänzerinnen.“ Meistens liegt Sauerland-Ranger Wild Bill Ömmes etwas daneben mit seinen Beschreibungen der sauerländischen Gegebenheiten und Eigenarten, doch glücklicherweise stehen ihm Teuerkes Friedel, Heuers Seiner und Sauerlands Jupp von den Twersbraken helfend zur Seite und korrigieren ihn liebevoll.

Also auf sauerländische Art liebevoll – also direkt. Das Sauerland – Kabarett mit den Twersbraken und dem Sauerland-Ranger Wild Bill Ömmes (Gerd Normann) wird das Publikum auf eine wilde Safari durch unsere geliebte Heimat mitnehmen. Die Exkursion der Extreme beleuchtet Land und Leute, die Populationsentwicklung von Tieren und Holländern, die Familienfreundlichkeit eingewanderter Nordic-Walker und den Zuzug junger Start-up Unternehmen wie Klauken Hänschen seine Emuzucht. Lassen Sie sich gefangen nehmen, anbalzen oder einfach nur begeistern. Die Twersbraken werden dazu ihre Hits wie zb. den Megaseller „du bist ´n Absatz am Verlieren“ spielen. Und Heuers Seiner hat natürlich noch ein Tänzchen auf Lager. Spaß ist garantiert garantiert.

Quelle: Walter Hoffmann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon