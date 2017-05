38. Briloner Autosalon in der Briloner Innenstadt

Brilon-Totallokal: Der Autosalon lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Interessierte auf Brilons Marktplatz…

brilon-totallokal: Der Briloner Autosalon lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Interessierte auf Brilons Marktplatz und in die Fußgängerzone. Begleitet von einem bunten Rahmenprogramm, bot sich die Möglichkeit, sich über die neuesten Modelle und Angebote zu informieren. Die Kfz-Markenhändler waren insgesamt zufrieden mit den Besucherzahlen und der guten Stimmung.

Traditionell gab es auch wieder die Chance, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Attraktive Gewinne waren dabei zu erspielen. Über den fünften Platz und somit über einen 75 Euro Gutschein, zur Verfügung gestellt von den Kfz-Markenhändlern, konnte sich Lea Lipina freuen. Einen 150 Euro Gutschein gewann Siegfried Kraft auf Wülfte. Den dritten Platz, einen Reifengutschein der Firma Pinke, sicherte sich Wilhelm Ditz aus Altenbüren. Kurz vor Teilnahmeschluss hatte Franz Fischperer noch seine Karte in den Lostopf geworfen und wurde sogleich von Waldfee Lina-Madlen Voß als zweiter Sieger ermittelt. Er kann sich daher über einen 300 Euro Gutschein freuen. Den Hauptgewinn nahm Kurt Schmidt in Empfang. Ihm gehört nun ein Einkaufsgutschein mit einem Warenwert von 500 Euro.

Das richtige Lösungswort des diesjährigen Gewinnspiels war „4. bis 7. Juni 2020“. An diesen Daten finden in Brilon die internationalen Hansetage statt. So wurde auch der Autosalon genutzt, um die Veranstaltung „in die Köpfe und Herzen der Briloner“ zu bringen, wie es der Vorsitzende des Hansevereins, Franz Schrewe, formulierte. Daher wurden im Rahmen des Autosalons auch die Gewinner des Hanse-Gewinnspiels ermittelt, an dem in den vergangenen Wochen teilgenommen werden konnte. Auch bei dieser Verlosung wurde Brilons Waldfee zur Glücksfee und ermittelte fünf Gewinner. Die Plätze fünf bis drei können fortan Fanartikel, wie beispielsweise einen Schal und eine Tasche, ihr Eigen nennen und so kräftig Werbung für die Veranstaltung in drei Jahren machen. In diesem Jahr finden die Hansetage in Kampen in den Niederlanden statt. Eine Delegation der Stadt Brilon wird vor Ort vertreten sein. Die Reise dorthin antreten können außerdem auch die Gewinner der Plätze eins und zwei, denn hierbei handelte es sich um jeweils zwei Karten für die im Juni stattfindende Veranstaltung im Nachbarland.

Anders als beim Autosalon-Gewinnspiel mussten die Gewinner des Hanse-Gewinnspiels nicht vor Ort sein und ihre Preise direkt in Empfang nehmen, sodass sich die Sieger erst in den nächsten Tagen über ihre Gewinne freuen werden.

Bild: Moderatoren, Veranstalter, Waldfee und Gewinner des Autosalon-Gewinnspiels.

Text + Bild: Annika Schröder

