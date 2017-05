Musicalpremiere „Der Stein ist weg“ in der Marienschule

Brilon-Totallokal: Das Musical sehen in 5 Vorstellungen fast 700 Zuschauer …

brilon-totallokal: Das neue Schülermusical 2017 der Marienschule “ Der Stein ist weg“ schließt sich thematisch direkt an das Musical „Maria“ an, das die Marienschule zuletzt 2015 gespielt hat. In diesem biblischen Musical geht es um die Geschichte rund um die Auferstehung Jesu und die folgenden Ereignisse. Direkter und handlungsorientierter kann Religionsunterricht musisch – künstlerisch kaum vermittelt werden. Nach dem großen Erfolg von „Tabaluga“ im letzten Jahr freuen sich über 120 Beteiligte vor und hinter den Kulissen darauf, wieder eine große Anzahl von Gästen in der Aula der Marienschule begrüßen und begeistern zu dürfen. Premiere war am 27. April, weitere Vorstellungen am 28. April, sowie am 04. und 05. Mai, jeweils um 19.30 Uhr. Wenige Restkarten im Schulsekretariat, keine Abendkasse. Nähere Infos unter: www.marienschule-brilon.de

Quelle: Christoph Menke / Musical- AG der Marienschule Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon