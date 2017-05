Brilon: „Auf ein Bier mit Matthias Kerkhoff“

Brilon-Totallokal: JU Brilon bereitet sich auf die Landtagswahl vor

brilon-totallokal: Die Junge Union Brilon lädt am Freitag, den 5. Mai auf ein Bier mit Matthias Kerkhoff in den Gasthof zum Törchen ein. Um 19.30 Uhr wird Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff sich und seine Ziele als Vertreter des Hochsauerlandkreises vorstellen. Kurz vor der Landtagswahl am 14. Mai erklärt er, wie Armin Laschet und die CDU Nordrhein-Westfalen unser Bundesland wieder nach vorne bringen wollen. Fragen, Statements und eigene Vorschläge sind herzlich wilkommen.

Die Mitglieder der Jungen Union Brilon haben sich für diesen Abend ein besonderes Format überlegt und freuen sich auf alle Interessierten. Für die Planung von leckeren Snacks wird um eine kurze Anmeldung per E-Mail an info@ju-brilon.de gebeten.

Quelle: Jan Hilkenbach / Stadtverbandsvorsitzender Junge Union Brilon

