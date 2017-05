Brilon: In Brilon kam es am Sonntag gegen 16.00 Uhr zu einem Fallschirmunfall. Ein 52-jähriger Tandem-Master aus Hameln war mit einer 29-jährigen Passagierin aus Herford unterwegs. Kurz vor der Landung erfasste die Beiden eine Windböe und sie stürzten auf die Landebahn des Flugplatzes. Die 29-jährige Herforderin wurde schwer, der Mann aus Hameln leichtverletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Quelle: Polizei HSK