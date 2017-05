Pressemitteilung zur Bundesversammlung des Sauerländer Schützenbund e.V. vom 29. April 2017

Brilon-Totallokal: Gut 800 Schützenbrüder, fanden sich zur diesjährigen Zusammenkunft des Sauerländer Schützenbund (SSB) in der Schützenhalle in Velmede-Bestwig ein

brilon-totallokal: Gut 800 Schützenbrüder, davon 482 Delegierte aus 157 dem SSB zugehörigen Vereinen fanden sich zur diesjährigen Zusammenkunft des Sauerländer Schützenbund (SSB) in der Schützenhalle in Velmede-Bestwig ein.

Als Ausrichter hieß der 1. Brudermeister der St. Andreas Schützenbruderschaft Velmede-Bestwig, Roland Burmann, in seinem Grußwort die Schützen herzlich willkommen.

Weiter stellten Bürgermeister Ralf Péus, Landrat Dr. Karl Schneider sowie der Bundespräses, Pastor Richard Steilmann in ihren Grußworten die Bedeutung des Schützenwesen in unserer Gesellschaft heraus.

Bundesoberst Martin Tillmann ging in seinem Jahresbericht auf die vielfältigen Aktivitäten und zahlreichen Terminen des Bundesvorstandes ein.

Weiter wurden in 2016 93 Schützen des SSB, mit dem Orden für hervorragende Verdienste ausgezeichnet. Dem „ Großen Wappenteller „ des SSB konnten 14 Schützen in Empfang nehmen, das EGS – Verdienstkreuz in Silber wurde zweimal verliehen.

Unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen stand die Neuwahl eines stellv. Bundesoberst an. Da aufgrund der Altersregelung der bisherige stellv. Bundesoberst Addi Grooten, Meschede nicht mehr zur Wahl stand, wählte die Versammlung Markus Bröcher, Rüblinghausen, zu seinem Nachfolger.

Zur Person: Markus Bröcher war von 1982 bis 2014 im Vorstandstätig des St.-Matthäus-Schützenverein Rüblinghausen tätig, davon 1998 bis 2014 Major und 1.Vorsitzender, 2006 bis 2015 stellvertretender Kreisoberst und seit 2015 Kreisoberst im Kreisschützenbund Olpe. Er ist 56 Jahre alt, und beruflich als Einrichtungsleiter des CJD Gummersbach tätig.

Wiederwahl hieß es für Bundesgeschäftsführer Wolfram Schmitz, Balve, der seit 2012 dem geschäftsführenden Bundesvorstand angehört und somit seine dritte Amtsperiode antritt. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde der Bundesschießmeister Wolfgang Klauke, Halingen.

Besondere Ehre galt dem 25-jährigen Bundesjubelkönig Heribert Jakobi von der St. Hubertusschützenbruderschaft Drewer sowie dem 50-jährigen Bundesjubelkönig Hubert Schröder von der St. Anna Schützenbruderschaft Nuttlar. Die erhielten aus den Händen von Bundesoberst Martin Tillmann eine Ehrenurkunde überreicht.

Ebenfall galt der Dank dem ausgeschiedenen Addi Grooten. In der Funktion als Kreisgeschäftsführer bzw. später als Kreisoberst gehörte von 1999 bis 2009 er dem Bundesvorstand, ab 2009 als stellv. Bundesoberst dem geschäftsführenden Bundesvorstand an. Als Dank für seine Verdienste wurde ihm eine Ehrentafel des Sauerländer Schützenbundes verliehen.

Einen Ausblick auf das nächste Bundesschützenfest konnte der 1. Brudermeister Roland Burmann halten. Dieses wird vom 13. bis 15.September 2019 in Velmde-Bestwig gefeiert und von der St. Andreas Schützenbruderschaft ausgerichtet.

Die nächste Bundesversammlung findet am 14. April 2018 im Kreisgebiet Olpe satt. Ausrichter wird St. Margareta Schützenverein Ennest sein.

Die Ausrichtung der Versammlung im Jahre 2019 vergaben die Delegierten an die Schützenbruderschaft Sundern.

Foto: Theo Kulke

BU.: BV-2017-01-Vorstand_Ehrung v.l.:

Bundesoberst Martin Tillmann – Lennestadt

Bundesschriftführer Stefan Albersmeier, Anröchte-Berge

ausgeschiedener stellv. Bundesoberst Addi Grooten, Meschede

Bundesgeschäftsführer Wolfram Schmitz, Balve

25-jähriger Bundesjubelkönig Heribert Jakoby

Bundesschatzmeister Arthur Wahle, Osberg-Assinghausen

50-jähriger Bundesjubelkönig Hubert Schröder, Nuttlar

stellv. Bundesoberst Stefan Tremmel, Arnsberg-Holzen

stellv. Bundesoberst Markus Bröcher, Olpe-Rüblinghausen

Quelle: Albersmeier – Sauerländer Schützenbund

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon