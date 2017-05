Vater-Kind-Wanderung bei der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Kräuterwanderung für Väter und ihre Kinder

brilon-totallokal: Eine Kräuterwanderung für Väter und ihre Kinder bietet die VHS Olsberg am Samstag, den 13. Mai, an. Unter fachkundiger Anleitung werden gemeinsam heimische Pflanzen und Kräuter entdeckt. Anschließend gibt es ein gemeinsames Picknick. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab 4 Jahren, es entstehen keine Kosten. Die eigene Verpflegung für das Picknick muss von den Teilnehmenden selbst mitgebracht werden. Die Wanderung beginnt um 11.00 Uhr am Parkplatz „An der Vogelstange“ in Olsberg-Helmeringhausen. Zwecks besserer Planung wird um vorherige telefonische Anmeldung bei der VHS Olsberg unter 02962-3080 gebeten.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule, Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon