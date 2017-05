„6. Lesetag Junior“ – diesmal auf dem Reiterhof

Brilon-Totallokal: Lesebegeisterte Kinder treffen sich am 1. Juni auf dem Franziskushof

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr veranstalten das Josefsheim Bigge und die Olsberger Buchhandlung Käpt’n Book den „Lesetag Junior“. Die 6. Ausgabe steht unter dem Motto: „Ein Nachmittag auf dem Reiterhof“. Am Donnerstag, dem 1. Juni, sind alle lesebegeisterten Kinder, Eltern, Großeltern, Erzieherinnen, Lehrer und alle, die Spaß an Kinder- und Jugendbüchern haben, auf den Franziskushof zwischen Bigge und Helmeringhausen eingeladen. Der „Lesetag Junior“ beginnt um 16 Uhr.

„Wie schon in den vergangenen Jahren möchten wir den jungen Lesern wieder die Gelegenheit geben, dem Publikum zu präsentieren, von welchen Büchern sie begeistert sind. Gern auch, wenn es dabei nicht um Abenteuer mit Pferden geht“, sagt Inke Hees, Inhaberin von Käpt’n Book. Wer sich traut und Spaß daran hat, sein Lieblingsbuch vorzustellen, kann sich ab jetzt bei Käpt’n Book (Markt 2 in Olsberg) anmelden. „Auf alle, die mitmachen, wartet am 1. Juni eine kleine Überraschung.“

An diesem Nachmittag wird die Reithalle des Franziskushofs zur Lese-Bühne. Wo sonst die Pferde bei der Reittherapie ihre Runden drehen, können die jungen Vorleser ihre Lieblingsbücher vorstellen. Wie die Bücher präsentiert werden, dazu gibt es wie immer keine Vorgaben. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und in den Pausen dürfen die Kinder natürlich auch eine Runde reiten.

Dazu bieten die Auszubildenden der Hauswirtschaft im Berufsbildungswerk des Josefsheims kleine Leckereien an. Im Berufsbildungswerk werden junge Menschen mit Behinderung in über 30 Berufen für den Arbeitsmarkt qualifiziert. Der Franziskushof bietet Menschen mit Behinderung Arbeitsplätze in der Landwirtschaft. Neben den Pferden, die in der Reittherapie eingesetzt werden, gibt es unter anderem auch eine Heidschnuckenherde. Sie bewirtschaftet den Sommer über die Hochheideflächen in der Region.

Der „Lesetag Junior“ findet statt am Donnerstag, dem 1. Juni, von 16 Uhr bis ca. 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wie schon bei den vorangegangenen Lesetagen können die vorgestellten und weitere Bücher während der Veranstaltung gleich gekauft werden. Die Anfahrt zum Franziskushof führt über die Straße von Bigge in Richtung Helmeringhausen. Hinter der Brücke über die Umgehungsstraße liegt der Hof auf der linken Seite.

Die erwachsenen Literaturfreunde sollten sich schon jetzt Donnerstag, den 19. Oktober, vormerken. An diesem Tag gibt es ab 19 Uhr die 9. Lesenacht im Josefsheim. Das Motto wird diesmal „Dinner mit Krimi“ sein.

Bild.:Der Franziskushof bietet Menschen mit Behinderung Arbeitsplätze unter anderem in der Reittherapie. Am 1. Juni wird die Reithalle zur Bühne für den „Lesetag Junior“.

Text und Foto: Mario Polzer

