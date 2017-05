Alles neu macht der Mai……….Neueröffnung vom „Hotel am Kurpark Brilon“!

Brilon-Totallokal: 7. Mai 2017 – Neueröffnung vom „Hotel am Kurpark Brilon“!

brilon-totallokal: Die Modernisierung des ehemaligen SoVD-Erholungsheims am Briloner Kurpark ist so gut wie abgeschlossen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! Davon können sich alle Interessierten am 7. Mai 2017 überzeugen, wenn im Briloner Kurpark die Saison eingeläutet wird und gleichzeitig das neu renovierte „Hotel am Kurpark“ zum Tag der Offenen Tür einlädt.

In der Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr können die modernisierten Räumlichkeiten in Augenschein genommen werden – von den neuen Hotelzimmern bis hin zu den Kegelbahnen. Für das leibliche Wohl ist auch vorgesorgt: Auf der Kurparkterrasse kann man sich mit hausgemachten Grillspezialitäten und Kuchen kulinarisch verwöhnen lassen.

Neben einem unterhaltsamen Programm für Kinder sorgen die Briloner Jagdhornbläser, die „Zumba-Tanzgruppe“ von der VHS und die Tanzsportgemeinschaft Brilon für einen kurzweiligen Tag. Außerdem gibt es noch eine Verlosung und mit ein bisschen Glück kann man einen der attraktiven Preise gewinnen.

Die neue Briloner Waldfee kommt!

Die neu gekürte Briloner Waldfee Lina Voß lässt es sich nicht nehmen, am Sonntag zusammen mit Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch vorbeizuschauen und sich den neugestalteten Kurpark und das modernisierte „ Hotel am Kurpark Brilon“ anzusehen. Es wird sich lohnen!

Quelle: Ursula Schilling

