Der Vosspfad in Helmeringhausen

Brilon-Totallokal: Mit dem kleinen Fuchs auf Erlebnisreise

brilon-totallokal: In Helmeringhausen begeben sich Ihre Kleinen auf die Fährte eines scheuen Waldbewohners von dessen Schläue ganze Märchenbücher berichten: dem Fuchs. Dieser wird im Plattdeutschen „Voss“ genannt und führt kleine Entdecker durch einen reizend gestalteten Walderlebnispfad. Unterwegs begegnen Sie und Ihre Kinder Fuchsbauten, Baumtelefonen und Baumschaukeln: An 21 Stationen gilt es, Wissen und Geschick zu beweisen. Dabei lernen junge Entdecker spielend Interessantes über Natur, Wald und Tiere. Die Informationen sind allesamt kindgerecht aufbereitet und helfen Ihnen, Kindern die Bedeutsamkeit der Umwelt für den Menschen bewusst zu machen.

Brilon natürlich. Ausprobieren, erkunden, verstehen.

Wie ist ein Baum aufgebaut? Warum können Fledermäuse und Käuzchen im Dunkeln fliegen? Was hat Eisenerz mit dem Wald zu tun? Wo wohnen Strudelwürmer und Bachflohkrebse? Und was schmeckte den Sauerländer Dinos vor 100 Millionen Jahren? Diese und viele weitere spannende Fragen werden Ihren Kindern während der Sommer- und Herbstferien in Brilon & Olsberg beantwortet. Unter dem Motto „Brilon natürlich“ organisieren engagierte Vereine und Einrichtungen der Stadt seit 1995 ein Erlebnisprogramm für Familien und Kinder. Dabei erfahren die Kleinen Interessantes über die heimische Tier- und Pflanzenwelt und probieren sich zum Beispiel beim Trapperbrot backen oder Staudammbauen aus. Auf ein- bis dreistündigen Ausflügen erkunden sie Brilons Unterwelt, das Reich der Wildkräuter, Steine, Bücher und Fossilien und vieles mehr. Angeleitet von Umweltpädagogen und Rangern des Landesbetriebes Wald und Holz NRW erleben Ihre Kinder die Natur hautnah.

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Derkere Str. 10a, 59929 Brilon, Tel. 02961-96990

Weitere Infos: www.tourismus-brilon-olsberg.de

