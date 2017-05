Warsteiner: Neue Onlineshops

Brilon-Totallokal: Warsteiner Distribution bietet Onlinebestellung rund um die Uhr und sieben Tagen die Woche an

brilon-totallokal: Warstein, 3. Mai 2017. Die Getränkefachgroßhandels-Töchter der Warsteiner Distribution KG Sauerland Getränke, Getränke Hornung Getränke Krietemeyer und Getränke Kamphenkel sind seit einiger Zeit mit neuen Onlineshops für ihre Kunden im Netz vertreten. Das SAP-basierte System ermöglicht eine schnellere Abwicklung, ein einfaches Handling und die Möglichkeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Getränke zu ordern.

„Als modernes Dienstleistungsunternehmen ist es für uns sehr wichtig, unseren Kunden aus Gastronomie, Hotellerie und Handel den besten Service zu bieten“, erklärt Karen Bayramyan, Geschäftsführer der Warsteiner Distribution KG. „Mit unseren modernen Onlineshops haben wir die Basis geschaffen“, ist er sich sicher. Für die Kunden ist die Bestellung im Internet denkbar einfach: Öffnungszeiten sind passé, im Shop sind alle Artikel des jeweiligen GFGH Sortiments aufgeführt, individuell gültige Preise sind sofort sichtbar und zudem kann die Bestellung auf mehrere Mitarbeiter (Thekenpersonal/Einkäufer) aufgeteilt werden. Neben dem Zugang per PC sind die Shops auch auf allen mobilen Endgeräten via App erreichbar.

„Jeder Kunde kann unter seinem Account alle Bestellungen, Rechnungen und offenen Posten stetig überprüfen“, erklärt Sebastian Rolf, verantwortlicher Projektleiter. „Auch ständig wechselnde Rabatt-Aktionen, die nur per Onlinebestellung Gültigkeit haben, werden dem Kunden angezeigt.“

In der Kundschaft kommt der Webshop-basierte Einkauf gut an. „Als Fünf-Sterne-Haus ist es uns wichtig, dass wir flexibel agieren können, damit unsere Gäste sich rundum wohlfühlen“, erklärt Andreas Deimann, Betreiber des Romantik- und Wellnesshotels Deimann in Schmallenberg. „Die gesamte Bestellabwicklung mit unserem Partner Sauerland Getränke ist durch den Webshop einfacher, schneller und transparenter geworden“, fasst er zusammen.

Warsteiner Distribution

Unter dem Dach der Warsteiner Distribution KG bündelt die Warsteiner Gruppe ihre Getränkefachgroßhandels-Interessen, zu denen neben Brilon (Sauerland Getränke) auch die Standorte in Hamm (Getränke Krietemeyer), Bocholt (Getränke Hornung) und Berlin (Getränke Kamphenkel) gehören.

Quelle: i.A. Christiane Knippschild, Warsteiner Brauerei

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon