Briloner Rhönradler ziehen weitere Kreise

brilon-totallokal: An der deutsch-belgischen Grenze fanden im April zwei internationale Wettkämpfe statt, samstags der Eupen-Pokal für Landesklasseturner und sonntags die Internationalen Belgian Open für die Bundesklasse. Für 13 Briloner Rhönradlerinnen waren dies die ersten internationalen Wettkämpfe. Die Teilnehmer aus sechs Ländern: Belgien, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Norwegen und Österreich übernachteten alle zusammen in einer großen Turnhalle. Man verständigte sich auf Englisch, auch währende der Wettkämpfe. Eupen Pokal Beim Eupen-Pokal wurde ein besonderes Wettkampf-Konzept angewandt. Jeder Teilnehmer turnte zwei Geradeküren und nur die Beste beider Kürwertungen wurde für die Platzierungen gezählt. Jedem Teilnehmer war dabei selbst überlassen, ob er 2-mal die gleiche Kür zeigte, oder zwei verschiedene Küren turnte. Dies schien den Briloner Turnerinnen sehr gut zu liegen, denn beim Landesklasse-Wettkampf, bei dem Brilon mit acht Turnerinnen vertreten war, konnte sich jedes Kind einen Treppchen-Platz und damit eine Medaille sichern. Paula Krolla erhielt für ihre Kür die Tageshöchstwertung. Trainerin Silvia Rummel: „Die Bedingungen waren sehr gut, doch mit so einem Medaillen-Regen hatte niemand aus Brilon gerechnet!“

Die Platzierungen im Einzelnen:

AK7/8: 1. Svea Tillisch, 2. Elif Kantar

Ak11/12: 1. Tina Hohmann

Ak13/14: 2. Inken Albaum, 3. Annika Caspari,

4. Beyza Kantar

AK15/16: 1. Paula Krolla (Tageshöchstwertung) AK17/18: 3. Sarah Hohmann Spirale Schüler: 2. Annika Caspari

Sprung Schüler: 1. Inken Albaum, 2. Beyza Kantar

BU 1 Eupen Pokal: Svea Tillisch, Elif Kantar, Tina Hohmann, Inken Albaum, Annika Caspari, Beyza Kantar, Paula Krolla und Sarah Hohmann freuen sich mit Trainerinnen Silvia Rummel und ihrer Kampfrichterin Jenny Becker über den gelungen ersten internationalen Auftritt. Internationalen Belgian-Open Am Sonntag schlossen sich die Internationalen Belgian-Open für die Bundesklasse . Angetreten waren auch einige WM-Teilnehmer und sogar Weltmeister, sodass das Niveau und die Aufregung entsprechend hoch waren. Auch der harte Spiraleboden war für die Briloner Neuland.

Dennoch meisterten die fünf erfahrenen Turnerinnen den Wettkampf und konnten viele Punkte gegen die internationale Konkurrenz sammeln. Besonders erfreulich war der zweite Platz von Marie Kraft, die sogar einen Blumenstrauß erhielt. Die Platzierungen im Einzelnen:

L8: 2. Marie Kraft, 8. Annika Caspari

L9: 5. Franziska Kraft, 7. Hannah Süreth

L10: 9. Silvia Rummel

