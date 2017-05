Kanzlerin Angela Merkel zu Gast in Brilon

Brilon-Totallokal: Alle Bürgerinnen und Bürger sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen

brilon-totallokal: Die Vorbereitungen für den Besuch der Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch, den 10. Mai 2017 in Brilon sind fast abgeschlossen. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr mit einem Rahmenprogramm. Einlass ist ab 17:30 Uhr. Die CDU-Bundesvorsitzende und Bundeskanzlerin wird um 19:00 Uhr in der Briloner Schützenhalle sprechen. Sie wird u.a. begleitet vom Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten der CDU zur NRW-Landtagswahl Armin Laschet. Alle Bürgerinnen und Bürger sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen. Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff und der Briloner CDU-Stadtverbandsvorsitzende Wolfgang Diekmann hoffen auf ein „volles Haus“ in der Briloner Schützenhalle. Schon heute gilt der Dank den vielen, vielen Ehrenamtlichen, der St. Hubertus-Schützenbruderschaft und dem Ordnungsamt der Stadt.

Bild: Hoffen auf rege Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger beim Besuch der Kanzlerin in Brilon: rechts: CDU-Kreisvorsitzender Matthias Kerkhoff MdL und der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Wolfgang Diekmann

Foto u. Bericht: CDU-Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon