11. Langenberglauf in Olsberg-Bruchhausen

brilon-totallokal: Am Samstag, den 20. Mai 2017 findet der nunmehr bereits 11. Langenberglauf statt. Wie in den vergangenen Jahren wird der Volkslauf im Rahmen des Sportfestes des TuS Germania Bruchhausen ausgetragen. Zahlreiche Sportler werden wieder ihre Laufschuhe schnüren, um am höchsten Berg Nordrheinwestfalens auf tollen Laufstrecken gegeneinander anzutreten. Am Samstag, den 20. Mai um 13:45 Uhr fällt am Sportplatz in Bruchhausen der erste Startschuss.

Wie gewohnt, werden wieder verschiedene Streckenlängen angeboten, so dass jeder Läufer und jede Läuferin auf ihre Kosten kommen kann. Die beiden Hauptläufe über 21km und 11km führen auf Waldwegen entlang des Langenberges und versprechen tolle Aussichten für die Sportler. Wem das zu lang ist, der kann jedoch auch auf der 6km-Strecke an den Start gehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die 11km oder die 21km auch als Nordic-Walker unter die Stöcke zu nehmen.

Für Kinder und Jugendliche jeden Alters gibt es weiterhin den 1,5km-Lauf sowie den Bambinilauf über 400m für Kinder der Jahrgänge 2010 und jünger. Letzterer ist immer ein kleines Highlight am Bruchhauser Sportplatz, vor allem wenn sich im Anschluss bei der Siegerehrung alle kleinen Läufer über einen Pokal freuen dürfen.

Für die Verpflegung im Start-Ziel-Bereich, aber auch auf der Strecke an drei Verpflegungsstellen ist bestens gesorgt. Auf die Siegerinnen und Sieger aller Altersklassen warten wieder tolle Medaillen, auf die jeweils streckenschnellsten Damen und Herren sogar Pokale und tolle Sachpreise. Der 11. Langenberglauf ist zudem Wertungslauf des Hochsauerländer Laufcups, einer Laufserie, die insgesamt 10 Läufe umfasst.

Alle Informationen zum Langenberglauf findet man unter www.langenberlauf.de. Dort kann man sich auch bis zum 15.Mai 2017 online anmelden. Eine spätere Anmeldung ist natürlich ebenfalls bis jeweils 30 Minuten vor dem jeweiligen Start am Sportplatz in Bruchhausen möglich (zuzüglich 2€ Nachmeldegebühr).

Weitere Fragen zur Veranstaltung werden außerdem gern unter langenberglauf@web.de beantwortet. Auf die Teilnahme zahlreicher Läuferinnen und Läufer, aber auch über den Besuch der Zuschauer am Sportplatz freut sich der TuS Germania Bruchhausen.

Quelle: Monika Sudhoff, TuS Germania Bruchhausen

