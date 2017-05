Der Traum von der großen Bühne

Brilon-Totallokal: ,,Dance Contest – Beweg dein Leben!‘‘

brilon-totallokal: Die Tanz AG ,,Dance Alarm‘‘ der Roman-Herzog-Schule nimmt in diesem Jahr an dem ,,Dance Contest – Beweg dein Leben!‘‘ von der DAK-Gesundheit teil. In ihrem Tanzvideo zeigen die neun tanzbegeisterten Mädchen, im Alter von 11 bis 15 Jahren, dass auch Schülerinnen an einer Förderschule sich nicht verstecken müssen.

„Endlich sind Sie da!“ Jeden Dienstagnachmittag wird (Tanz-)Lehrerin Katharina Röper von neun aufgeregten Schülerinnen erwartet. Heute noch aufgeregter als sonst, denn heute ist „Drehtag“. Als vor einigen Wochen Schulleiter Klaus Mülder seiner Kollegin von dem Tanzwettbewerb „Dance Contest – Beweg dein Leben!‘‘ der „DAK-Gesundheit“ berichtete, war sie sofort begeistert. „Hier können wir zeigen, dass auch Schülerinnen mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf einiges auf die Beine stellen können.“ Alle zusammen im gleichen Takt, eigene Bedürfnisse zurückzustellen, ohne Beleidigungen, ohne Aggressionen oder sich in sich selbst zurückzuziehen, lernen sie in den wöchentlichen Tanzstunden. Beim Tanzen vergessen die Schülerinnen für einen Augenblick den Alltag, sie können einfach sie selbst sein, ihre Sorgen und Ängste für einen Moment vergessen und nur Spaß und Freude miteinander haben. Frei nach dem Motto „Tanzen kann man überall!“ studierten sie ihre Chorographie im Treppenhaus, auf dem Schulhof sowie in der Aula ein und verarbeiteten dies zu einem Videoclip für den Wettbewerb.

Erste Bühnenerfahrungen sammelten sie bereits bei verschiedenen Schulfesten. Aber auf einer richtigen Bühne zu stehen, wäre ihr Traum. „Vor ganz vielen Zuschauern zu tanzen, wäre echt cool“, darüber sind sich alle Mädchen einig. Dafür müssen sie eine Runde weiterkommen in dem Wettbewerb – dann steht der Live-Event in Essen an. Damit es nicht nur ein Traum bleibt, kann für die Tänzerinnen vom 10.05. – 14.05.2017 im Online-Voting unter www.dak-dance.de abgestimmt werden.

Quelle: Thomas Schrowangen, Schulverwaltungsassistent Roman-Herzog-Schule

