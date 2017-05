Einladung – Seniorenzentrum St. Engelbert: Feiern Sie mit uns, wir werden 55 Jahre jung!

Brilon-Totallokal: Am Sonntag, 7. Mai 2017, lädt das Team Bürger, Nachbarn, Freunde und alle Interessierte ein. Ein abwechslungsreiches Programm zum St. Engelbert-Geburtstag in Brilon erwartet Sie…

brilon-totallokal: Das Seniorenzentrum St. Engelbert war das erste Altenheim in der Stadt Brilon und wurde durch den 1951 gegründeten St. Engelbert Verein initiiert. Am 1. Mai 1962 zogen am Hohlweg 8 die ersten Bewohner ein. Es ist ein Ort der Erinnerung an Vorangegangene und zugleich ist es ein Ort, an dem Menschen sich (neu) begegnen. „Das St. Engelbert steht für Teilhabe am Leben und damit für Begegnung“, sagt Heinz-Georg Eirund, Vorstand des Caritasverbandes Brilon, der seit 2008 Träger des Hauses ist. Zum 55. Geburtstag des St. Engelbert-Zentrums am Sonntag, 7. Mai, lädt das Team Bürger, Nachbarn, Freunde und alle Interessierte ein. Das Programm hat für alle Generationen etwas zu bieten.

Die Ansprache an alle Generationen und Bürger ist Programm des Hauses. „Wir im St. Engelbert-Quartier – für die Menschen in Brilon“ heißt das Projekt, das seit 2015 läuft. Verschiedenste Aktionen in den Bereichen Kultur & Kreatives, Spaß & Geselligkeit, Information & Bildung sowie Gesundheit & Prävention angeboten. Ein Ausschnitt daraus wird am 7. Mai gezeigt (siehe Programm).

Nachgefragt und Mitgemacht: Auch das gehört zum 55. Geburtstagsprogramm. So lädt das Team der Sozialpädagogischen Familienhilfe zu Generationenspiele für Klein und Groß ein. Ebenfalls sind die verschiedenen Generationen gefragt, Antworten zu geben. „Was ist Heimat für dich? Wie riecht sie? Wie klingt sie?“ Das und mehr fragen Pastor Ansgar Drees und Karen Mendelin, Fachbereichsleitung ambulante Senioren- und Krankenhilfe, zum Start der Caritas-Jahreskampagne „Zusammen sind wir Heimat“. Weitere Meinungen und Anregungen sammelt das Team von der „HilfeStelle“ zum Thema: „Ihre Wünsche für das Alter?“ Einen informativen Vortrag zum Thema „Arzneimittel im Alter“ wird Apothekerin Sandra Dietrich-Siebert halten (14 Uhr).

Das festliche Aktionsprogramm beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Engelbert-Kapelle. Um 11.30 Uhr spielen das „Kallared-Ensemble aus Vier“ zum musikalischen Frühschoppen auf und es gibt Würstchen vom Grill, ab 13.30 Uhr dann auch hausgemachten Kuchen und Kaffee. Neben den Mitmach-Aktionen werden auch Informationen rund um das Wohnen, Leben und Bauen im St. Engelbert gegeben. So finden zwei Besichtigungen der Wohnbereiche statt, ebenso wird der Künstler Jürgen Suberg die durch ihn gestaltete St. Engelbert-Kapelle führen. Gegen 17 Uhr klingt das 55. Geburtstagsfest aus. „Zum Geburtstag sind alle interessierten Bürger und Freunde des Hauses herzlich eingeladen“, betont Vorstand Heinz-Georg Eirund, der auch über den dritten Bauabschnitt informieren wird.

Info-Kasten: Parken und Fahren

Zum St. Engelbert-Fest wird der Hohlweg von Samstag, 6. Mai, ab 19 Uhr für 24 Stunden ab der Stichstraße gesperrt. Parkmöglichkeiten für Besucher gibt es an der St. Engelbert-Schule.

Das Programm

10.30 Gottesdienst Engelbert-Kapelle

11.30 Musikalischer Frühschoppe bis 13.30 „Kallared“ – Ensemble aus Vier

Ab 11.30 Würstchen vom Grill

Ab 13.30 Kaffee & hausgemachter Kuchen

14.00 Vortrag Arzneimittel im Alter / Sandra Dietrich-Siebert

13.30 Besichtigung Wohnbereiche

15.00 offene „poetische Werkstatt” bis 17.00 mit Christiane Kretzschmar

15.30 Kunst & Comedy mit Meinolf Sprenger

16.00 Besichtigung Wohnbereiche

16.30 Kapellenführung

Begleitprogramm ab 14 Uhr

Generationenspiele: vom Maibaumschmücken bis zum Gummitwist

Drehorgelspieler

Ausstellung & Verkauf von Handarbeiten der Kreativwerkstatt St. Engelbert

Zur Anschauung: Offenes Atelier des Malworkshops

Informationen & Beratung rund um: Leben und Wohnen im Alter

Aktionen zum Projekt: Zeig mir deine Heimat

BU.: (v. l.) Heinz-Georg Eirund (Vorstand Caritasverband Brilon), Jutta Hillebrand-Morgenroth (Quartiersentwicklung und Leitung Servicewohnen), Karen Mendelin (Fachbereichsleiterin Alten- und Krankenhilfe ambulant), Annette Thamm (Zentrumsleiterin St. Engelbert), Nils Kampkötter (Fachbereichsleiter Alten- und Krankenhilfe teil- und stationär), Inga Brombach (Leitung Sozialpädagogische Familienhilfe) und Kai Pöttgen (Pflegedienstleiter St. Engelbert).

