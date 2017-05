Einladung zur Neueröffnung am Sonntag, 07.05.2017 – Hotel am Kurpark Brilon – Über den Dächern von Brilon!

Offizielle Neueröffnung am 7. Mai 2017 – Einladung an alle zum Probeliegen! (Hier anklicken zu den ersten Bildern: Wir haben uns vorab ein Zimmer angeschaut)

brilon-totallokal: Einen Ausblick der besonderen Art bietet das Panorama Restaurant im modernisierten „Hotel am Kurpark“, das mit seinen rund 140 Plätzen Aussicht auf die Stadt Brilon und auf den angrenzenden Kurpark gewährt. Man fühlt sich mit der Natur verbunden und kann sich gleichzeitig ganz entspannt kulinarisch verwöhnen lassen. Noch mehr eins mit der Natur zu sein – dieses Gefühl stellt sich ein, wenn man auf der hoteleigenen Kurparkterrasse sitzt und den Blick zu den wunderschönen Anlagen des Kurparks schweifen lässt und das alles mit einem Plus an Frischluft! Mit der Farbe Grün assoziiert man Natur und diese Farbe taucht auch immer wieder in den geschmackvoll gestalteten Räumlichkeiten des Hotels auf, das am 7. Mai 2017 offiziell neu eröffnet wird.

Tradition und Moderne perfekt vereint (Wir haben die Zimmer schon gesehen – Hier zu den Bildern, bitte anklicken)

Gemütlich und komfortabel eingerichtete Zimmer und Suiten, mit modernster Tagungstechnik ausgestattete Seminarräume, das hauseigene Schwimmbad mit finnischer Sauna, Kegelbahnen und natürlich kulinarische Genussmomente – u.a. das 5-Gang- Menü freitags, das Samstagsbuffet und den Sonntagslunch nach unterschiedlichen Themen – all das macht den Charme dieses Hotels aus. Und natürlich die Nähe zur Natur! Bei erholsamen Spaziergängen im Kurpark kann man den Alltagsstress vergessen und die Anziehungspunkte des Parks auf sich wirken lassen. Oder das Hotel wird als Ausgangspunkt für sportliche gesundheitsfördernde Aktivitäten oder für Erkundungstouren genutzt. Es ist mit Sicherheit für jeden Gast etwas dabei!

Das Versprechen des Hotels lautet zu Recht: „Sie werden wiederkommen wollen!“

Quelle: Ursula Schilling

