„Wie verhalte ich mich, wenn es brennt?“

brilon-totallokal: Dazu gehört natürlich die Brandschutzerziehung, die wichtige Fragen der Kinder klärt. Was brennt eigentlich? Wie verhalte ich mich bei Feuer? Wie wird der Notruf abgesetzt? Täglich trafen sich die Kinder zu unterschiedlichen Einheiten. Das Highlight war der Besuch bei der freiwilligen Feuerwehr in Brilon. Hier wurde der Notruf aktiv nachgestellt. Das Rauchdemohaus sorgte für eine intensive Auseinandersetzung. Die Ausrüstung, sowie die Löschfahrzeuge faszinierten die Kinder. Den Feuerwehrschlauch selbst in den Händen zu halten war der krönende Abschluss des Besuches. Der Kindergarten bedankt sich bei der freiwilligen Feuerwehr Brilon.

Quelle: Anne Marie Scharfenbaum, Kindertageseinrichtung St. Maria

