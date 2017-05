Brilon Lumberjacks : Niederlage im Regionalduell des Sauerlandes

Brilon-Totallokal: Brilon Lumberjacks verlieren auch ihr zweites Ligaspiel in Iserlohn

brilon-totallokal: Auch in ihrem zweiten Spiel in der NRW-Liga bleiben die Brilon Lumberjacks ohne Sieg. Eine Woche nach der Niederlage gegen die Seahawks Duisburg verloren die American Footballer aus dem Hochsauerland am Samstag auswärts gegen die Iserlohn Titans mit 24 : 8. Dabei hatte es nach dem ersten Viertel noch überraschend gut für das Team aus Brilon ausgesehen.

Waren die Lumberjacks mit einer Niederlage in ihre erste Saison gestartet, standen die Gastgeber in Iserlohn beim Kick Off mit breiter Brust auf dem Platz: Die Titans hatten ihr erstes Spiel gegen Herne deutlich mit 49 : 0 gewonnen. Das erste Viertel war insofern eine Überraschung. Die Außenseiter aus Brilon zeigten sich zu Beginn sehr aggressiv, drängten die Iserlohner in die eigene Hälfte zurück, schafften schon nach wenigen Minuten den Touchdown und sicherten sich anschließend auch noch zwei Extrapunkte. So stand es beim ersten Seitenwechsel nach 12 Minuten 0 : 8 für die Gäste aus dem Hochsauerland. Raffaele Guida Iuliucci hatte die Ehre, diesen ersten Touchdown der Briloner in der erst anderthalbjährigen Vereinsgeschichte zu erzielen.

Ab dem zweiten Viertel drehten die Iserlohn Titans auf. Sie drängten die Lumberjacks immer weiter in die Defensive und hatten zur Halbzeit das Spiel gedreht. Nach zwei Touchdowns der Iserlohner, jeweils mit einem Extrapunkt durch ein Field Goal (ein mit dem Fuß erzieltes Tor), stand es zur Pause 14 : 8. Durch ein aus dem Spiel heraus erzieltes Field Goal baute Iserlohn im dritten Viertel den Vorsprung auf 17 : 8 aus. Ins letzte Viertel starteten die Gastgeber wieder mit einem Touchdown und einem anschließenden Field Goal und erhöhten auf 24 : 8. Daran änderte sich bis zum Spielende nichts mehr.

„Wir sind gut rausgekommen und nach vorn marschiert, dann aber aus irgendeinem Grund eingebrochen“, bilanziert Axel Hoepfner, Headcoach der Brilon Lumberjacks. „Wir müssen das in Ruhe analysieren und bis zum nächsten Spiel daran arbeiten.“ Dafür bleiben den Coaches der Lumberjacks zwei Wochen Zeit. Dann steht das nächste Spiel auf dem Programm: in Herne gegen die Black Barons. Hoepfner ist trotz der Niederlage nicht mutlos: „Das Team hat im ersten Viertel gezeigt, welches Potenzial es hat. Darauf können wir aufbauen.“

Bild:Die Iserlohn Titans (in den roten Trikots) im Vorwärtsgang, die Verteidiger der Brilon Lumberjacks können sie nicht stoppen – ein typisches Bild für das Spiel am Samstag.

Quelle: Text + Foto: Mario Polzer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon