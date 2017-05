Dr. Christof Bartsch: Genießen – Erholen – Entspannen… Synergieeffekte, die vom Hotel und Kurpark ausgehen, sind unbestritten!

Brilon-Totallokal: 7. Mai 2017 – Neueröffnung Hotel am Kurpark Brilon – Probeliegen in den Hotelzimmern inklusive!

brilon-totallokal: Die Natur erwacht langsam wieder zum Leben und der Briloner Kurpark mit seinen neugestalteten Anlagen lädt zu einem Besuch ein. Der Kräutergarten, ein neuer Mehrgenerationenspielplatz, der Barfußpfad, die neu gestalteten Wasserflächen und der landschaftstherapeutische Rundweg – um nur einige Anziehungspunkte zu nennen, die den Kurpark so sehenswert machen. Die Osterglocken sind zum Teil schon wieder verwelkt, aber Wiesen mit einem gelben Blumenteppich bezaubern jetzt die Gäste. Außerdem zeigen die verschiedenen Grünschattierungen, die beim Blick in den Kurpark ins Auge fallen, den natürlichen Wechsel der Jahreszeiten an.

In den Genuss dieses Ausblicks kamen die Gäste, die sich auf der Kurparkterrasse des Hotels am Kurpark einfanden und sich am Tag der offenen Tür mit selbstgemachten Kuchen und Grillspezialitäten des Hauses verwöhnen ließen.

Eine besondere Synergie zwischen Hotel und Kurpark!

Was passt da besser, als die Neueröffnung des renovierten Hotels zusammen mit dem Beginn der Saison im Kurpark zu begehen. „Die Synergieeffekte, die vom Hotel und Kurpark ausgehen, sind unbestritten,“ so Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch in seiner Rede am 7. Mai 2017 zur Eröffnung des Hotels am Kurpark. „ Der Sozialverband durfte seinerzeit nur einen Teil seines Umsatzes mit „normalen“ Urlaubern machen und so gingen systembedingt die Buchungen immer mehr zurück. Endlich steht einer vollen Belegung nichts mehr im Wege!“

Das ist natürlich auch das Ziel von Robert Bayer, Geschäftsführer des Hotels, der sich bei den Handwerkern, den Banken, seinem Hotelteam und den vielen anderen Dienstleistern bedankte, ohne die die Renovierung in so kurzer Zeit nicht möglich gewesen wäre. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Davon konnte man sich beim Hotelrundgang überzeugen –Probeliegen in den neuen Zimmern inklusive. Besonders herauszuheben ist das Panorama Restaurant, das seinen Gästen einen faszinierenden Ausblick auf die Stadt Brilon und den Kurpark bietet. Außerdem befindet sich in den Räumlichkeiten des Hotels das Haus des Gastes mit dem interaktiven Landschaftsmodell und der Kneippausstellung.

Kurzweilige Kinderanimationen, Tanzvorführungen wie die des Tanzsportclubs Brilons, der Zumba-Tanzgruppe und musikalische Darbietungen von den Jagdhornbläsern Brilons bildeten den passenden Rahmen zu dem Tag der offenen Tür.

http://www.hotelamkurpark-brilon.de/

Quelle: Text – Ursula Schilling / Bild: Ulrich Trommer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon